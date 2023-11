Plano de saúde e previdência ainda atraem talentos para empresas

EXCLUSIVO – A pesquisa Gallagher conversou com 62 empresas de sua base de clientes sobre a política de benefícios desenhada para os seus colaboradores. O Plano de Saúde continua sendo o grande destaque como benefício, mas hoje já é seguido de perto por outros tópicos, como a flexibilidade de horário de trabalho.

Angeles Magalhães, CEO de Benefícios da Gallagher Brasil, apresentou os resultados da pesquisa e disse que os gestores já possuem um olhar mais amplo para outros tópicos, como flexibilidade de trabalho e outros benefícios que podem ser incorporados e que podem fazer a diferença para atrair e reter talentos para a sua força de trabalho.

“Uma tendência que vamos começar a ver cada vez mais serão novos elementos para enriquecer esta relação empregador/colaborador. Percebemos que as empresas estão começando a se aprofundar na previdência complementar, por conta da longevidade. Há também novos mecanismos de controle para o benefício de saúde, como a co-participação”, contou Angeles.

Há também os benefícios ligados à flexibilidade, seja em relação aos horários ou aos períodos de trabalho, como mais dias não comerciais, sextas-feiras mais curtas ou possibilidade de ter os pets no ambiente de trabalho. “Nós vemos que a empresa precisa se comunicar em todas as esferas, o “Duty of Care”, é o ir além no cuidado como um todo, atendendo diversas necessidades, ressaltou Angeles.

Para a executiva da Gallagher, é preciso atender todas as pessoas, com mais cuidado. “Temos que sair daquilo que é standard e passar para uma personalização maior dos benefícios desenhados em parceria com os clientes. A Gallagher, apesar de ser um grande player do mercado, procura entregar um trabalho personalizado para o cliente final. É uma escuta ativa para identificar os nichos nos quais queremos atuar”, completou Angeles.

Kelly Lubiato

Revista Apólice