Sompo cresce 17,6% em seguro transporte no primeiro trimestre

A Sompo Seguros registrou R$ 190,8 milhões em prêmios emitidos de seguro transporte no primeiro trimestre de 2024. Isso representa um crescimento de 17,6% em relação aos R$ 162,2 milhões alcançados no mesmo período de 2023. O resultado é mais um passo depois dos investimentos que levaram a companhia a superar R$ 1 bilhão em prêmios emitidos na carteira em 2023, quando a empresa alcançou um aumento de 8,7% frente aos R$ 922,3 milhões registrados em 2022. Com isso, a seguradora consolida sua posição de liderança de mercado, que mantém ano a ano desde 2017, e um ciclo de crescimento médio anual de 26,2% desde 2015.

“A ampliação dos serviços de valor agregado está entre os principais motores desse resultado”, lembra Adailton Dias, diretor executivo de Produtos e Resseguro da Sompo Seguros. “Investimos em pessoas e tecnologia de primeira linha para lançar soluções inovadoras que tenham impacto positivo no resultado operacional e financeiro do segurado. Isso foi reconhecido por clientes e parceiros corretores de seguros, o que contribuiu para alcançarmos um crescimento substancial em 2023, que segue em 2024”.

No ano passado, a companhia lançou o Fast Track de Sinistro de Transporte de Mercadorias, que agiliza processos e permitiu a indenização de sinistros em 11 dias, em média. Outra novidade é que a seguradora investiu R$ 5 milhões na recém-lançada nova infraestrutura de sua Central de Monitoramento própria, que fez dobrar a capacidade de prestação dessa categoria de serviço. Só para se ter uma ideia, em 2023, a Central de Monitoramento própria da Sompo seguros monitorou mais de 205 mil viagens e R$ 114 bilhões de cargas seguradas, com um índice de 52% de recuperação de cargas com medidas de pronta resposta, o que representa milhões de reais em cargas recuperadas. A empresa agora passa a disponibilizar o Sompo Service Fast, serviço que viabiliza fornecimento ágil de ferramentas tecnológicas de Gerenciamento de Risco, tais como iscas, imobilizadores e carrocerias blindadas, entre outros.

“A seguradora vem numa jornada de desenvolvimento em que incrementa as soluções de gerenciamento de risco para atender desde o pequeno Transportador até operadores logísticos de grande porte e empresas de segmentos sensíveis, como as indústrias de Medicamentos, Alimentos ou de Eletrônicos e o setor de Agronegócio, por exemplo”, observa Adriano Yonamine, diretor de Transporte da Sompo, lembrando que, atualmente, a carteira de clientes da companhia é composta 50% de Embarcadores (donos das cargas) e 50% de Transportadores. “Nossa expectativa para 2024, é de repetir o ciclo de crescimento do ano passado”.

“A Sompo mantém uma equipe estruturada que trabalha muito próximo do corretor de seguros para atender a todas as necessidades de cobertura e suporte para gerenciamento de riscos do cliente”, destaca Tatiana Pinheiro Kusaba, superintendente de Transporte. “Em 2023, o mercado de Seguro de Transporte passou por algumas mudanças, e nossas equipes Técnica e Comercial trabalharam com afinco para prestar todo o suporte aos nossos parceiros e clientes nesse momento de adaptação. Agora, seguimos com objetivo de gerar tranquilidade a todos os envolvidos nas operações logísticas por meio de nosso leque de soluções estratégicas para esse segmento”, conclui.

N.F.

Revista Apólice