Com apoio da CORPe Saúde, Plano de saúde São Camilo inicia atuação em SP

Os hospitais da rede São Camilo em São Paulo agora podem ser acessados por um plano de saúde que tem distribuição exclusiva da CORPe Saúde. O Plano de Saúde São Camilo já atua com hospitais da rede em outras cidades, especialmente nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, e com o lançamento em São Paulo, abre uma enorme possibilidade de negócios aos corretores parceiros da administradora.

A novidade foi apresentada em um evento para 300 corretores parceiros da CORPe nesta segunda-feira (22/04), no Novotel Jaraguá São Paulo. A diretoria da administradora, da superintendência da operadora e Entidades Camilianas estiverem presentes no lançamento.

Os Hospitais São Camilo Pompeia, Santana, Ipiranga e IBCC são os destaques do Plano São Camilo, que conta também com outros hospitais, clinicas e laboratórios na rede conveniada para atender capital e Grande São Paulo.

“Os hospitais da Rede São Camilo são referência em São Paulo e se tornaram cada vez mais desejados pelos clientes, pela qualidade técnica do atendimento e pela excelente hotelaria”, afirma Claudio Pardal, diretor Comercial da CORPe. “Esses clientes, que buscavam esse atendimento quando adquiriram planos de outras operadoras do mercado, agora podem contratar diretamente o Plano de Saúde São Camilo em São Paulo, com condições comerciais muito vantajosas para diversos perfis de público”, garante.

Plano de Saúde São Camilo: Mais de 32 anos cuidando da saúde

O compromisso de trabalhar com segurança, credibilidade, ética e profissionalismo faz parte da história do Plano de Saúde São Camilo desde o início. Essa história começou em 1992, em Concórdia (SC), quando a primeira Unidade do Plano iniciou suas atividades. Desde então, o Plano de Saúde São Camilo tem se consolidado como referência de qualidade na prestação de serviços da saúde, com 12 Unidades distribuídas pelo Brasil.

É através das unidades que o plano vem se aprimorando e criando um corpo clínico especializado e preocupado com o bem-estar dos beneficiários. Atualmente, além de Concórdia (SC), o plano está presente nos seguintes municípios: Santarém (PA), Macapá (AP), Ponta Grossa (PR) e União da Vitória (PR), Formosa (GO), Encantado (RS), Fortaleza (CE), Crato (CE) e Sobral (CE), Itu (SP) e Taubaté (SP).

A referência do Plano de Saúde São Camilo em atendimento à saúde é reflexo de toda dedicação e disponibilidade aos beneficiários. O Plano conta com profissionais empenhados em oferecer o melhor em tratamentos clínicos para os mais de 70 mil clientes atendidos por todo o país, que vão desde beneficiários com planos tipo pessoa física ou beneficiários tipo pessoa jurídica.

Os pacientes atendidos nas unidades hospitalares, por intermédio do Plano de Saúde São Camilo, contam com corpo clínico especializado e que seguem os conceitos de São Camilo de Lellis ao proporcionar atendimento humanizado e eficaz, contribuindo constantemente para a credibilidade dos hospitais. Além disso, cada unidade possui equipamentos de última geração, que apoiam no diagnóstico e em procedimentos e tratamentos adequados.

“O plano nasceu em Concórdia (SC), e ganhou forte atuação em diversos pontos do Brasil. A Operadora iniciou no modelo de vendas com equipe própria e quando decidiu entrar no segmento de planos de adesão, buscou parceria com a CORPe para a distribuição via corretor”, revela Pardal.

“Antes do lançamento em São Paulo fomos testando o modelo em praças menores, pois sabemos a força do mercado local. Com o sucesso da parceria pelo país, estamos dando este importante passo para atuar na capital paulista, que vai encher os olhos dos nossos corretores e clientes”, enfatiza Pardal.

Um dos objetivos estratégicos da operadora é disponibilizar acesso à saúde nas regiões onde atua e oferecer uma nova visão em cuidado com a saúde. “Nossa missão é cuidar da saúde de todos os beneficiários e, para isso, oferecemos um cuidado cada vez mais humanizado e de alta qualidade, sempre focando no bem-estar de nossos clientes”, destaca o superintendente do Plano de Saúde São Camilo, Pe. Genimar José Moretto.

O superintendente ainda ressalta que a escolha da CORPe se deu pela confiança na distribuição feita por corretores qualificados. “Estamos muito satisfeitos com a parceria firmada com a CORPe e confiantes que o início de atuação no mercado de São Paulo seja de muito sucesso. Estamos unidos por um novo rumo na saúde”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice