Carrefour e Assurant renovam parceria no Brasil

O Grupo Carrefour Brasil e a Assurant renovaram a parceria para oferta de seguros nas mais de 190 lojas físicas do Carrefour Hiper, Sam’s Club e nas lojas virtuais. Com a aquisição do Grupo BIG pelo varejista, a exclusividade dos produtos e serviços da seguradora foi ampliada para respectivas bandeiras das lojas físicas e e-commerce.

A Assurant é responsável pela gestão dos programas de Garantia Estendida com cobertura complementar de danos elétricos, Seguro de Aparelhos Eletrônicos com cobertura de roubo, furto, quebra acidental e oxidação. Nas lojas virtuais, é ofertado também o Seguro Pneu.

Para Daniel Brandão, diretor comercial da seguradora no Brasil, a renovação do acordo com o Carrefour consolida o posicionamento estratégico da companhia no segmento e gera um ganho mútuo para o parceiro e para os seus clientes.

“Os segurados contam com canais exclusivos nas lojas físicas e virtuais para terem acesso aos mais diversos produtos de seguro, desenvolvidos pensando nas necessidades dos clientes Carrefour, que têm todo o suporte do time das lojas físicas e online, bem como da seguradora. Nos diferenciamos no mercado por oferecer uma proposta de valor consultiva, educativa e isso gera uma percepção muito positiva quanto aos benefícios dos seguros para a proteção dos seus bens”, afirma o executivo.

A parceria, que já dura cerca de sete anos, representa quase quatro milhões de produtos protegidos e proporciona uma melhor experiência para o consumidor, garantindo proteção e tranquilidade contra os imprevistos do dia a dia que possam ocorrer com os bens segurados como refrigeradores, TVs, celulares e computadores, por exemplo. A Assurant investe constantemente em tecnologia para melhorar a eficiência e a experiência do consumidor. Com o uso de Inteligência Artificial e Machine Learning, mais de 50% dos processos de atendimento aos clientes, para pedidos de indenização, já têm aprovação automática.

Além disso, o atendimento pelos canais digitais também imprime mais agilidade. Mais de 80% das chamadas por WhatsApp e Telefone têm retorno em até 20 segundos e, com isso, 80% dos consumidores consideram que a tratativa por esse canal é simples e se sentem muito satisfeitos com o atendimento recebido em serviços como vistoria remota, estoque para reposição de smartphones e certificação de assistências técnicas, de acordo com Brandão.

“O objetivo desta nova parceria permite contemplar todas as lojas do grupo (190 lojas físicas, incluindo Sam’s Club), atendendo de forma diferenciada nossos clientes nas suas necessidades cotidianas e de proteção àquilo que mais valorizam “, afirma Lucas Ventura, diretor comercial de Eletro do Grupo Carrefour Brasil.

