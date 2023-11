Zurich promove campanha “Fez, levou” para seguros Automóvel e Empresarial

Com foco nas renovações de final de ano, a Zurich está promovendo duas novas edições da sua campanha “Fez, levou 2023”. A campanhas são válidas até o final de dezembro e promoverão remuneração especial aos corretores para as renovações do seguro Automóvel, bem como para novos negócios e renovações do Empresarial.

Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da seguradora, explica que a ação é uma estratégia para que os corretores possam estabelecer novas oportunidades de negócios ainda neste ano, oferecendo aos seus clientes as melhores soluções de proteção e conveniência da companhia

“Vamos promover as melhores condições para que os corretores possam estar 100% focados nas necessidades de proteção dos clientes”, diz o executivo. “Temos proteções completas e personalizadas, e dessa forma, conseguimos oferecer vantagens diretas aos corretores e ofertar produtos atrativos aos clientes”, enfatiza.

Fabio Leme, diretor executivo de Personal Lines, Marketing & Clientes da Zurich, lembra que a companhia é uma empresa multilinha e multiproduto, que oferece ao corretor um portfólio completo para pessoa física e empresas.

“Nosso produto de Automóvel tem coberturas diferenciadas e financeiramente vantajosas para o cliente, como o pagamento facilitado em 12 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. Já o seguro Empresarial se destaca na oferta de serviços com pegada sustentável, como o descarte responsável de móveis e entulhos e a consultoria ambiental, que podem gerar economia e facilitar o dia a dia”, pontua Leme.

Para garantir a participação nas campanhas, os corretores devem estar cadastrados e ativos na companhia, além de dar o aceite no regulamento.

Condições especiais no Vida PME

Para estimular ainda mais a contratação do seguro de vida para pequenas e médias empresas, a Zurich também lançou em novembro uma segunda rodada da sua campanha de vendas Mais Vida PME, que deve durar até o dia 15 de dezembro.

No período em que a campanha estiver vigente, os corretores podem ter uma remuneração extra de até a R$ 700 por apólice emitida do seguro de vida para PMEs. O objetivo é oferecer condições especiais para que eles levem aos clientes um produto completo e de fácil contratação, contribuindo para a diversificação do portfólio dos corretores em um segmento que segue crescendo.

N.F.

Revista Apólice