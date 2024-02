A Copart vai promover nove leilões nesta semana nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e Goiás. Os consumidores terão a oportunidade de participar das sessões marcadas para quarta-feira (7), às 10h no pátio de Goiânia (GO), às 12h no pátio da mesma cidade e 19h no pátio de Osasco (SP).



Na quinta-feira (8), os certames acontecem às 10h no pátio de Itaquaquecetuba (SP), às 12h no pátio de Fortaleza (CE) e às 13h30 no pátio de Itaquaquecetuba (SP), novamente e 14h no pátio de Recife (PE). Por fim, na sexta-feira (9), os leilões serão realizados às 10h no pátio de Osasco (SP) e 12h no pátio de Betim (MG).



Uma das marcas mais desejadas pelos motoristas nos leilões organizados pela Copart é a Toyota e os automóveis da montadora japonesa são os destaques do certame desta semana. Entre as opções estão uma Hilux CD 2022, com tabela Fipe avaliada em 238.942,00 reais e um Corolla 2022/2023, com tabela Fipe avaliada em 129.161,00 reais.



Os motoristas ainda poderão adquirir um Toyota Corolla 2021/2022, com tabela Fipe avaliada em 141.097,00 reais. Todos os veículos da montadora japonesa são resultados de financiamento, estão em perfeito estado e não tem avarias.



No certame noturno exclusivo para automóveis da categoria “Venda Meu Carro” (VMC) será leiloado um Jaguar XF 2015, com tabela Fipe avaliada em 181.475,00 reais e uma Land Rover Range Rover Evoque 2017/2018, com tabela Fipe avaliada em 193.542,00.



Por fim, a categoria de motocicletas, que faz enorme sucesso entre os consumidores de leilão, também terá representante disponível. Uma BMW R 1200 2017/2018, com tabela Fipe de 71.308,00 reais, poderá ser arrematada.



Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.



Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.

