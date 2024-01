Quem Somos

Apólice é uma revista dirigida a todos os segmentos do mercado de seguros: corretores, seguradores, resseguradores, técnicos de seguros, entidades do setor, gerentes de risco e empresas interessadas no segmento de seguro do País. Em 2015, a publicação completou 20 anos.



Os profissionais responsáveis pela elaboração da revista têm larga experiência em comunicação voltada para o setor, o que possibilita a maior fidedignidade das matérias e garante à Apólice um alto nível de aprovação entre seus leitores.



A Revista Apólice tem como linha editorial matérias de interesse do mercado, ouvindo sempre os principais players do setor e os representantes das entidades mais importantes. Não deixamos de ouvir e prestigiar a classe dos corretores de seguros, que são a maioria de nossos leitores e nosso principal foco, muito embora os temas abordados sejam de interesse de todo o mercado de seguros.



Entre os temas que trazemos todos os meses estão: Entrevista com personalidades; matéria principal abordando temas de grande interesse; dicas sobre gestão de empresas e pessoas; coluna do corretor, cases de corretores de seguros; como buscar formação e especialização; uso de TI em seguros; notícias internacionais; além de continuarmos a fazer a cobertura total de eventos, seminários, palestras que discutam o mercado, assim como divulgar os produtos e serviços oferecidos pelo setor.