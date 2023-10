Planos de previdência privada somam R$ 24,5 bilhões em captação líquida

De acordo com a FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), o mercado de planos de previdência privada aberta no país continua em expansão. Dados do último relatório produzido pela entidade demonstram que o resultado dos depósitos realizados nesses planos, descontados os resgates, entre janeiro e agosto de 2023, soma R$ 24,5 bilhões, uma expansão de 15,0% em relação aos oito primeiros meses do ano passado. Esse montante é denominado de captação líquida.

Em termos de valores totais, entre janeiro e agosto de 2023 a arrecadação dos planos de previdência acumulou R$ 111 bilhões, enquanto os resgates totalizaram R$ 86,4 bilhões, altas de 6,8% e de 4,6%, respectivamente. Ao mesmo tempo, os ativos do segmento estão em R$ 1,3 trilhão, o que equivale a, aproximadamente, 12,8% do PIB nacional.

Cerca de 11 milhões possuem previdência privada

O resultado é fruto do esforço de poupança de quase 11 milhões de pessoas no país, revelam os números, sendo 8,8 milhões deles com planos individuais, cuja iniciativa de cuidar do futuro partiu do próprio indivíduo.

Já os planos comercializados são, ao todo, mais de 13,9 milhões, sendo somente 2,8 milhões deles planos coletivos, o que indica o potencial de crescimento da modalidade no mercado de trabalho.

VGBL como a modalidade favorita

O levantamento também separa a arrecadação por tipo de contratação do plano de previdência. Cerca de 91,5% foram em planos VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), responsáveis por R$ 101,6 bilhões e correspondem a 62% dos planos comercializados. Outros 6,6% foram do PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), os quais somaram R$ 7,3 bilhões, e que representam 21% do total de planos. Os demais planos contratados foram os Tradicionais (17%) que arrecadaram R$ 2,1 bilhões, aproximadamente 1,9% do total.

N.F.

Revista Apólice