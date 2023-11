Black Friday: Inter libera descontos em consórcios e planos para pets

O Inter anunciou novidades para a Black Friday de 2023. A principal delas é a liberação do crédito digital para mais de 5 milhões de clientes, produto que chega para aumentar o poder de compra durante a campanha conhecida na fintech como Orange Friday. O evento acontece até 26 de novembro e terá até 80% de desconto, além de até 35% de cashback em todo o app.

O novo produto de crédito segue o modelo “Buy now, Pay later” (compre agora, pague depois), e as prestações caem direto na conta corrente dos clientes, sem a necessidade de um cartão de crédito. Compras feitas no dia 24 de novembro terão as primeiras parcelas debitadas apenas em 2024.

“O crédito digital é resultado da nossa aposta incansável em tecnologia para simplificar a vida das pessoas. O fato de termos uma espinha dorsal bancária, combinada com uma avenida de e-commerce, nos permitiu trazer esse lançamento com segurança para o negócio e para os clientes, que poderão realizar sonhos durante a Orange Friday”, afirma Marcela Zonis, diretora do Marketplace do Inter.

Consórcios e seguros

Até o dia 30 de novembro, todas as cartas de consórcio no Inter estarão com dois grandes benefícios: 60% de redução nos 12 primeiros meses ou 80% de redução nos seis primeiros meses, cabendo ao cliente a escolha do plano que faça mais sentido para sua realidade. A promoção, que já está valendo, chega para beneficiar quem sonha em ter um carro, uma moto ou uma casa própria.

Além disso, os planos de saúde pet que forem contratados até o dia 26 de novembro terão a primeira mensalidade gratuita, com a cobrança apenas a partir do segundo mês de vigência.

N.F.

Revista Apólice