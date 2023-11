Novo episódio do ‘Com Você Corretor’ aborda mudanças comerciais da Bradesco Seguros

O novo episódio do videocast ‘Com Você Corretor’, produzido pela Bradesco Seguros, já está no ar. Desta vez, o diretor comercial da Bradesco Seguros, Leonardo Freitas, e o superintendente executivo Matriz, Duílio Varnier, falaram sobre o novo modelo comercial do Grupo.

Em vigor desde janeiro de 2023, a atual estrutura comercial da Bradesco Seguros tem foco no clientecentrismo. “O projeto de mudança surgiu diante de um cenário de transformação do mercado de seguros, no qual produtos, canais e novos entrantes vêm ganhando relevância, assim como os consumidores, que estão cada vez mais exigentes em suas necessidades”, destacou Varnier.

Segundo Freitas, o cenário de novos desafios exige soluções ainda mais ágeis nos processos e assertividade na gestão do modelo de negócios. “A nova estrutura de vendas é mais uma iniciativa que traduz o nosso foco na inovação e no futuro, sempre em linha com o propósito do Grupo Bradesco Seguros de entregar, com qualidade e confiança, as melhores soluções em seguros aos clientes, ser o melhor lugar para os corretores produzirem e os colaboradores trabalharem”, afirmou o diretor.

O objetivo da mudança é proporcionar ainda mais agilidade na negociação; produtividade operacional; aprofundamento do planejamento e gestão comercial, com maior especialização da área de vendas; fortalecer a proximidade junto aos corretores de cada segmento de atuação da companhia; aumentar a maturidade de vendas digitais e parcerias; intensificar o relacionamento com o cliente.

O terceiro episódio do videocast ‘Com Você Corretor’ já está disponível no canal da Bradesco Seguros no YouTube.

N.F.

Revista Apólice