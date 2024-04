C6 Bank lança seguro celular em parceria com a Zurich

O C6 Bank acabou de lançar um seguro contra roubo e furto de celular em parceria com a Zurich. O produto também cobre prejuízos causados por danos acidentais, como queda ou contato com líquidos.

“Com o seguro celular, oferecemos a nossos clientes um produto simples, de fácil contratação e que garante proteção em caso de imprevistos com o aparelho”, diz Marcelo Sayeg, chefe de Seguros do banco.

O seguro celular não tem período de carência, ou seja, o aparelho fica protegido desde o momento da contratação. Outro diferencial é a cobertura internacional, permitindo que o cliente seja indenizado mesmo quando o sinistro acontecer fora do país.

O cliente do C6 Bank tem três opções de contratação de seguro para celular: o Supereconômico, que cobre danos materiais e acidentes com líquidos; o Econômico, que cobre casos de furto e roubo; e o Completo, que inclui todas as coberturas anteriores (furto, roubo e danos acidentais por queda e líquidos).

Para Luís Reis, diretor de Parcerias da Zurich, existe um grande potencial de crescimento do mercado de seguro de celular no Brasil. Diante disso, a seguradora busca reforçar seu posicionamento como líder em proteção e inovação. O executivo ressalta que o uso de ferramentas de Inteligência Artificial no acionamento do sinistro dá agilidade ao processo de indenização do aparelho.

O seguro celular está disponível para mais de 400 modelos de aparelhos e pode ser contratado em poucos minutos pelo app do C6 Bank. O produto oferece cobertura tanto para furto simples quanto para o qualificado. As coberturas de danos acidentais são amplas, com destaque para danos decorrentes de quebra, amassados e arranhaduras, oxidação decorrente de contato com líquido ou imersão acidental em líquido, dano elétrico por variações de energia, além de curto-circuito ou sobrecarga de rede elétrica.

Os valores do seguro e da indenização variam conforme a marca, modelo e capacidade de memória do celular. Para contratar o seguro, basta acessar a área de “Seguros”, clicando em “Todos” no menu de “Ações Rápidas” na página inicial do aplicativo do banco.

N.F.

Revista Apólice