Oneglobal comemora dois anos de Brasil

EXCLUSIVO – A Oneglobal está em seu segundo ano de atuação no Brasil como broker de seguros e resseguros. Este é um mercado que está cada vez mais competitivo, principalmente com a entrada de novos players com atendimento de “boutique”. “A ideia era fazer diferença e fazer diferente dos grandes brokers, que atendem 5 mil clientes. Nós queremos oferecer qualidade e entregar valor”, adianta Leonardo Dale, CEO Insurance Brasil da Oneglobal. O broker atua com grandes riscos de P&C, óleo e gás, energias renováveis, mineração, química, farmacêutica, logística e linhas financeiras.

Ele explica que a empresa não atua em todos os nichos e não vai atender a todos. “Os risk managers de grandes contas, que valorizam um serviço altamente técnico, com agilidade, são o nosso foco”, ratifica Dale. A empresa tem duas estratégias claras como grupo no Brasil: definir quais as linhas de negócio que deseja trabalhar, depois procurar algum no mercado que possa oferecer um serviço de qualidade. Dale afirma que não vai entrar em uma linha de negócios na qual não conte com um especialista dentro da corretora que possa adicionar valor ao seguro e resseguro. A segunda é ter o seguro e o resseguro trabalhando muito conectados. Na Oneglobal não existe competição interna na corretora.

Dale e Adriano Oka de Oliveira, CEO da Oneglobal Broking Brasil Resseguros, trabalharam juntos em algumas corretoras, como Marsh e JLT. “Queremos distribuir a cultura dentro da companhia de que resseguro deve trabalhar com retail e vice-versa. Não somos exclusivos, mas devemos estar aliados na estratégia”, declara Oliveira.

Os clientes brasileiros estão começando a escolher seus parceiros não mais pela marca, mas pelo serviço oferecido. Assim, novos brokers começaram a aportar no País. “Com tanta tecnologia e com tanta mudança, não é possível ser bom em tudo. Nós não vamos trabalhar para todos, mas a diversidade de oportunidades para os clientes é muito saudável”, acredita Dale. As empresas nacionais já estão vencendo concorrência de grandes contas, por conta de tecnologia e bom serviços que oferecem aos clientes. Agora, em um mercado hard, a colocação dos riscos se torna um problema. “Quanto mais difícil é o problema, mas prazeroso é o trabalho”, brinca Dale.

Oliveira acrescenta que há algum tempo havia várias corretoras de resseguro em operação. “Houve um momento de consolidação e outro de nascimento de novos players. O mercado é cíclico”. Depois de muitas fusões no mercado, algumas pessoas não se adaptaram e decidiram se reinventar em novas empresas.

A Oneglobal, cujo escritório central fica em Londres, opera na América Latina (Argentina, Paraguai e Uruguai) administrada pelo Brasil, Peru, Chile e Colômbia. Na América Central: Costa Rica, República Dominicana e Panamá. Ela também atua na Ásia, Europa e América do Norte. O Brasil representa quase 50% da operação da América Latina, que, por sua vez, é a segunda maior operação depois do escritório central.

A Oneglobal quer crescer no Brasil e os executivos avisam: estamos abertos a novas aquisições, que devem acontecer em breve.

Kelly Lubiato

Revista Apólice