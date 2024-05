Grupo Austral alcança R$ 4 bilhões em prêmios

Em 2023, o Grupo Austral registrou uma receita de R$ 4 bilhões, o que representa um aumento de 31% em relação ao ano anterior. A gestão focada na sustentabilidade operacional e na precisão técnica contribuiu significativamente para o desempenho excepcional, refletindo o compromisso do grupo com a excelência.

A saúde financeira da empresa é também destacada pelo lucro líquido de R$ 75 milhões e um incremento de 8% no patrimônio líquido, alcançando R$ 687 milhões. Além disso, as provisões técnicas, fundamentais para a estabilidade e confiabilidade no setor, observaram um crescimento de 34%, atingindo R$ 4,1 bilhões. Estes indicadores não apenas demonstram a solidez da companhia, mas também reiteram sua liderança técnica no setor. A direção adotada pelo grupo sinaliza uma trajetória de crescimento contínuo e sustentável, com perspectivas favoráveis para 2024.

Austral Seguradora

A Austral Seguradora preserva posição entre as dez maiores seguradoras do país nas operações de grandes riscos – desconsiderando as carteiras de Vida, Previdência e Auto, ocupando a quarta posição no ranking da Susep (Superintendência de Seguros Privados) em Seguro Garantia e líder em Risco de Petróleo pelo quinto ano consecutivo. Com uma receita expressiva de R$ 1,4 bilhões, refletindo um aumento de 16% em relação ao ano anterior, a companhia demonstra sua robustez e relevância no mercado.

O Resultado Técnico de R$ 88,9 milhões e o Lucro Líquido de R$ 42,4 milhões, evidenciando um crescimento de 4%, destacam a eficácia da gestão e a solidez das operações da Austral Seguradora.

As linhas de negócio Garantia e Petróleo são exemplos notáveis do sucesso da Austral, com crescimentos de receita de R$ 59 milhões e R$ 306 milhões, respectivamente. Esse avanço é resultado da abordagem abrangente da seguradora no mercado de Óleo e Gás (O&G), atuando desde as garantias para o programa exploratório mínimo até os riscos das operações e as apólices alinhadas às necessidades ESG, incluindo coberturas para descomissionamento dos poços de petróleo, essenciais para a preservação ambiental.

“O sucesso da Austral Seguradora é ampliado por sua abordagem holística como uma provedora de soluções de seguros one stop shop para o mercado de Óleo e Gás (O&G). Este é um compromisso não apenas com a excelência operacional, mas também com a sustentabilidade e a preservação ambiental, reafirmando o nosso papel como líder inovadora e responsável no segmento de seguros”, afirma o CEO da Austral Seguradora, Carlos Frederico Ferreira.

O destaque também vai para a linha de negócio Financial Lines, onde as linhas D&O, responsabilidade civil e E&O demonstraram um aumento no Resultado Técnico de 15%, sinalizando uma gestão eficiente e uma resposta assertiva às necessidades do mercado.

Austral Resseguradora

A Austral Resseguradora reafirma seu compromisso e foco estratégico no crescimento sustentável na América Latina, um mercado dinâmico com potencial inexplorado. Presente em 18 países e contando com uma base sólida de mais de 100 seguradoras como clientes, a empresa tem se destacado pela sua capacidade de oferecer soluções inovadoras em aproximadamente 500 programas de resseguro. No Brasil, as operações foram significativamente impulsionadas por contratos nas áreas de Property, Marine e Vida, demonstrando a versatilidade e a profundidade técnica da Austral no atendimento às necessidades complexas do mercado segurador.

Com uma receita robusta de R$ 2,6 bilhões, marcando um aumento impressionante de 41% em relação ao ano anterior, e um resultado técnico de R$ 49 milhões, a Austral Resseguradora destaca-se não apenas por seu desempenho financeiro, mas também pela sua visão estratégica de longo prazo. O lucro líquido alcançou R$ 29,4 milhões, enquanto as provisões técnicas fortalecidas refletem a solidez e a responsabilidade da empresa com seus compromissos.

Na América Latina, a empresa alcançou quase R$ 400 milhões em receitas, um crescimento de 35% em apólices patrimoniais e de garantias. Para o CEO da companhia, Bruno Freire, a expectativa para 2024 é continuar a estratégia de crescimento na América Latina e explorar o potencial de Vida, uma carteira que vem se destacando desde a pandemia, mantendo a eficiência do processo de subscrição. Com planos de expandir em 24% no mercado latino de grandes riscos corporativos, a Austral Resseguradora está preparada para estabelecer novas parcerias com clientes de capital local e multilatinas, fortalecendo ainda mais sua presença e influência na região.

N.F.

