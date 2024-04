Dia do Trabalhador: Seguro de vida em grupo é um diferencial nas empresas

Nesta semana, em comemoração ao papel fundamental dos trabalhadores, os benefícios dos colaboradores são colocados à tona como uma forma de valorização do trabalho e da dedicação dos profissionais às empresas. Em um mundo cada vez mais preocupado com a saúde e o bem-estar, as empresas tiveram que se adequar à realidade e às necessidades do mercado e das pessoas.

Entre os principais benefícios que as empresas adotaram foi a contratação do Seguro de Vida em Grupo. Segundo Antonio Carlos Fois, diretor regional Centro – Sudeste da Lojacorr, produto garante o pagamento do capital definido na apólice ao próprio segurado ou aos seus beneficiários, caso ocorra um dos eventos cobertos pela garantia contratada. “Ter esse seguro garante que, caso o colaborador acabe descobrindo uma doença grave, ou sofra um acidente ou venha a falecer, ele ou os seus familiares receberão o suporte financeiro para saldar as despesas e se restabelecer após o ocorrido”, explica.

Mesmo não sendo obrigatório para as empresas, é um seguro que seguiu em constante crescimento. Somente na Lojacorr, de janeiro a abril deste ano, houve um aumento de mais de 10% se comparado ao mesmo período de 2023. E, segundo Fois, o corretor tem papel importante nesse contexto. “Quando o corretor atende as empresas com outras demandas, o seguro de vida em grupo deve ser ofertado pensando no perfil adequado, na quantidade de colaboradores, no setor em que a empresa atua, nos riscos diários em que os colaboradores estão expostos, nas coberturas ideais e no que a empresa precisa e pode investir. Somente o corretor consegue dar esse direcionamento e adequar a demanda versus o produto.”

De acordo com Rodrigo Cunha, gerente de Produtos da MAG Seguros, dispor desse seguro aos colaboradores é “oferecer um ambiente de trabalho seguro, garantindo a integridade física da equipe. Além disso, em alguns casos, essa também é uma obrigação do sindicato. De qualquer forma, o seguro vida é um diferencial utilizado atualmente para retenção de talentos, credibilidade da marca e motivação da equipe”, defende.

Seguro de Vida em Grupo para pequenas e médias empresas

Apesar do seguro em alta, segundo Fois, engana-se o empresário que acredita que o seguro de vida em grupo é mais necessário dentro de empresas de grande porte.

“Hoje há uma demanda cada vez mais crescente que é o aumento de empresas de médio e pequeno porte se estabilizando no mercado. Com isso, as seguradoras também buscaram trazer produtos mais flexíveis, acessíveis e ideais para essas empresas menores, as quais também precisam estar atentas ao bem-estar dos seus colaboradores e devem ser informadas pelos corretores sobre a importância de um seguro de vida para eles”, explica.

A MAG Seguros, por exemplo, traz em seu portfólio um produto específico: o Vida em Grupo Flex (VG Flex), que pode ser contratado por qualquer empresa e é ofertado de forma compulsória a qualquer profissional que possua um contrato formal de trabalho com a contratante, sejam eles: funcionários, estagiários, sócios ou diretores e, até mesmo, prestadores de serviço. Para Cunha, com esse produto, a empresa tem a flexibilidade de escolher qual proteção melhor atende às necessidades do negócio, com custos acessíveis e de forma rápida e prática.

“Por exemplo, no VG Flex, há três opções de capitais que poderão ser escolhidos: Uniforme, em que todos os colaboradores da empresa terão o mesmo valor de capital; o Múltiplo Salarial, em que a empresa poderá definir o capital segurado de seus colaboradores de acordo com um múltiplo aplicado sobre o salário base; e o Escalonado, que poderá ter diferentes valores de acordo com o cargo, faixa salarial ou faixa etária dos colaboradores”, aponta. E, ainda de acordo com Cunha, a empresa pode optar por estender este benefício aos cônjuges e filhos de seus colaboradores.

N.F.

Revista Apólice