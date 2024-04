3º CONGRECOR dá destaque para a importância do corretor de seguros

EXCLUSIVO – Aconteceu entre os dias 24 e 26 de abril o 3º Congrecor (Congresso Regional Centro-Oeste, Minas Gerais e Espírito Santo dos Corretores de Seguros), no Royal Tulip Alvorada, em Brasília (DF). Com o tema “Corretor de Seguros: Operacional, Tático ou Estratégico?”, o evento foi promovido pelos Sincors das regiões e contou com apoio institucional da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros), ENS (Escola de Negócios e Seguros) e Ibracor (Instituto Brasileiro de Autorregulação do Mercado de Corretagem de Seguros).

O objetivo do Congresso foi ampliar o olhar do corretor de seguros sobre o seu próprio negócio, contribuindo para a tomada de decisões envolvendo gestão, estratégia e operação. Grandes empresas do mercado estiveram presentes no evento para apresentarem soluções inovadoras e exclusivas para o aprimoramento do seu principal canal de distribuição de seguros, colocando o corretor como protagonista do mercado.

Uma das seguradoras que estiveram presentes no 3º Congrecor foi a AXA no Brasil. Karine Brandão, vice-presidente Comercial e Marketing da companhia, afirmou que o evento é uma ótima oportunidade para entender as demandas dos corretores da região. “O corretor está cada vez mais se profissionalizando, buscando ferramentas que ajudem na gestão da carteira. Isso faz com que ele atenda o cliente de forma mais ágil e personalizada, e acreditamos que estamos desenvolvendo soluções que apóiem os nossos parceiros neste sentido”. A executiva reforçou que tecnologia e inovação são os pilares para o crescimento do segmento.

Rivaldo Leite, CEO da vertical de Seguros da Porto, disse que o corretor estará sempre em posição de destaque quando o assunto é a distribuição de seguros. “Apesar de a tecnologia ter avançado bastante, principalmente com o uso da Inteligência Artificial, não importa que surjam novos canais, pois somente o corretor é capaz de oferecer uma consultoria para o consumidor. Este profissional é altamente qualificado, com grande capacidade de atendimento, e oferecemos apoio tecnológico e comercial, treinamentos e portfólio diversificado. O papel do corretor de seguros no dia a dia com o cliente é fundamental para a expansão do setor”.

A Alba Seguradora também esteve presente no evento. Solon Barreto, vice-presidente Comercial da empresa, afirmou que em 35 anos de mercado surgiram diversas ameaças contra os corretores, mas a categoria sempre será prestigiada pelo segurado. “O canal corretor tem um pilar muito forte, que é o relacionamento com o consumidor. O cliente no geral é leigo, muito por causa da falta de conhecimento sobre o mercado. Devemos tornar a nossa comunicação mais simples para aproximar os brasileiros do seguro. As seguradoras precisam estar atentas a isto, inserindo os corretores no digital e desenvolvendo soluções para que eles entrem neste novo mundo”.

Alexandre Papandrea, CEO da Segna Consultoria em Seguros, ressaltou que é de extrema importância o corretor de seguros buscar conhecimento e qualificação para se destacar no setor. “Atualmente, as seguradoras oferecem cada vez mais cursos e treinamentos, além de trazerem inovações tecnológicas para os seus parceiros. Sem tecnologia o corretor fica enfraquecido, e ao acompanhar a evolução digital novas oportunidades de negócios vão surgir”.

O diretor Comercial e Corretores da Mapfre, Raphael Bauer, disse que, diferente dos outros canais de distribuição, o corretor de seguros tem a capacidade de oferecer uma consultoria completa e personalizada para o segurado. “Somente o corretor consegue entender as necessidades do cliente, construindo uma proposta de valor de acordo com o que o consumidor precisa. Atuamos para ajudar nossos parceiros não só com formação, mas também damos suporte em produtos mais específicos, como o Seguro de Vida, Responsabilidade Civil, Agronegócio e diversos outros ramos. O corretor pode utilizar toda a tecnologia que disponibilizamos ao seu favor, encontrando a melhor forma de apoiar o consumidor”.

A Allianz Seguros também marcou presença no 3º Congrecor. David Beatham, diretor executivo de Automóvel e Massificados da companhia, afirmou que a seguradora tem investido em tecnologia nos últimos anos para simplificar produtos, processos, atendimento e pós-venda. “Temos focado em trazer melhorias operacionais. Recentemente lançamos o novo processo 100% digital de sinistro em Auto, trazendo mais agilidade, facilidade e flexibilidade, tanto para os clientes quanto para os corretores”. Alexandro Barbosa, diretor regional Minas Gerais e Centro Oeste da empresa, complementa afirmando que o cross-sell é fundamental para o corretor expandir sua carteira. “Estamos trabalhando fortemente no programa AlliadoZ para que os nossos parceiros possam potencializar seus negócios”.

José Pires, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, reforçou que o Grupo Bradesco Seguros conta com uma equipe dedicada para apoiar os corretores em todo o processo de venda. “Muitas vezes os corretores estão focados apenas em um ramo, o que abre brecha para que um concorrente venda para o cliente uma apólice que ainda não tinha sido oferecida. Estar presente no 3º Congrecor nos deu a oportunidade de informar nossos parceiros sobre a nova grade de produtos da empresa, que são altamente customizados e contam com benefícios que podem ser usados em vida. Queremos proporcionar aos corretores uma jornada mais leve e intuitiva.

O coordenador Comercial e Corretores da Maxpar, empresa do Grupo Autoglass, deu dicas de como os corretores podem se destacar em meio à concorrência. “O corretor deve atuar como um consultor financeiro para o cliente, trazendo tecnologia para dentro da corretora e ofertando assistências que agreguem valor à apólice, e desejamos ser parceiros deste profissional para fomentar negócios e qualificação, para que ele tenha propriedade no momento da venda e passe segurança para o segurado”.

Nicole Fraga

Revista Apólice