Bradesco Vida e Previdência promove encontro comercial em Campinas

A Bradesco Vida e Previdência realizou na última sexta, 1º de setembro, em Campinas (SP), o BVP ConVida + Prev, um encontro comercial que visa aproximar cada vez mais a companhia das equipes de corretores espalhadas pelo Brasil. Durante o evento, foram apresentados, aos cerca de cem participantes, as atualizações do Projeto Bravo, além de outras novidades focadas exclusivamente para as equipes de vendas parceiras.

O diretor Comercial da empresa, José Pires, conduziu o encontro e ressaltou a relevância estratégica de Campinas e região para a instituição, já que a cidade foi uma das primeiras localidades a receber a iniciativa. Na sequência, destacou a importância do relacionamento da equipe comercial com os corretores e demais parceiros. “A Bradesco Vida e Previdência, assim como todas as empresas do Grupo Bradesco Seguros, valoriza muito os corretores, pois entendemos que eles são fundamentais para o sucesso do nosso negócio. Eventos como esse nos dão a possibilidade de, não só disseminar as nossas ações internas, mas, principalmente, de ouvir as necessidades dos nossos parceiros e aperfeiçoar o nosso trabalho”, ressaltou.

Além de José Pires, estiveram presentes ao evento, pela Bradesco Vida e Previdência, os superintendentes Alex Queiroz, Anderson Mundim e Maurilio Cecílio, a superintendente Comercial Letícia Bonaretti e os gerentes Comerciais Rita Pavan, Juliani Camozzi e Marcos Camargo. O evento também reuniu profissionais de municípios vizinhos, como Sorocaba, Piracicaba, São José dos Campos e Jundiaí, e representantes do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo).

