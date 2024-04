Lucro líquido da Mapfre no Brasil atinge 61 milhões de euros no 1º TRI

A unidade brasileira da Mapfre se consolidou como um dos principais motores de crescimento do Grupo no cenário internacional. Considerando apenas a operação no Brasil, a empresa registrou um lucro líquido de 60,8 milhões de euros no encerramento do primeiro trimestre de 2024, um aumento de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em volume financeiro, o Brasil se firmou como a segunda região geográfica que mais contribui para as receitas do Grupo, atrás apenas da Espanha e de Portugal, que juntos somaram um lucro líquido de 73,1 milhões de euros no trimestre. Em seguida, aparecem os demais países da América Latina (33,5 milhões de euros), América do Norte (15,5 milhões de euros) e a soma dos resultados dos países da Europa, Oriente Médio e África, que obtiveram um lucro líquido total de 8,9 milhões de euros no período.

Os prêmios emitidos no Brasil também evoluíram de maneira significativa nos primeiros meses do ano. De janeiro a março de 2024, a operação brasileira totalizou 1,3 bilhão de euros em arrecadação de prêmios, o que representa uma alta de 10,2% quando comparado com o primeiro trimestre de 2023. O resultado foi impulsionado, principalmente, pela evolução positiva dos negócios de seguros agrícola e de vida, que avançaram 8,0% e 13,0%, respectivamente. Outro fator que influenciou o resultado foi a valorização acumulada de 2,6% do Real (moeda brasileira) no período.

Na avaliação do CEO da Mapfre Brasil, Felipe Nascimento, a companhia tem conseguido se manter resiliente e apresentar crescimento sustentável no país. “Estamos extremamente satisfeitos com os resultados positivos que alcançamos no primeiro trimestre. Nossos objetivos para o decorrer de 2024 são continuar crescendo de forma sustentável, com foco na rentabilidade, melhoria da eficiência operacional e diversificação dos produtos. Nosso grande parceiro estratégico Banco do Brasil e nossos distribuidores são agentes fundamentais nesse sucesso, fortalecendo nossa posição no mercado e impulsionando o desempenho da companhia. Seguiremos investindo na excelência e na capacidade de oferecer a melhor experiência para os clientes. Estamos preparando a Mapfre para novos tempos no país”, define o executivo.

Outro número positivo foi a queda do índice combinado dos produtos Não-Vida, que passou de 81,6% para 77,5% no primeiro trimestre deste ano, consequência da redução de custos e da menor ocorrência de sinistralidade em diversas carteiras, sobretudo, no portfólio de seguro auto e rural. No caso do seguro rural, a menor incidência de eventos climáticos severos no início do ano contribuiu significativamente para esse resultado positivo.

Mapfre no mundo

Considerando todos os países onde opera, a Mapfre registrou um lucro líquido de 216 milhões de euros no primeiro trimestre de 2024, representando um aumento expressivo de 69,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado por melhorias na rentabilidade técnica e uma maior contribuição do resultado financeiro das carteiras do grupo, com destaque para os negócios em Seguros Gerais (9,3%) e de Vida Risco (16,5%).

Já a evolução dos prêmios emitidos registrou alta de 4,6% no primeiro trimestre de 2024, totalizando mais de 8,1 bilhão de euros entre janeiro e março deste ano. Considerando apenas os prêmios da Mapfre RE, que incluem resseguros e a carteira de riscos globais da companhia, houve um crescimento de 7,0%, ultrapassando os 2,1 bilhões de euros.

Globalmente, destaca-se ainda a melhora significativa de 2,7 pontos percentuais no índice combinado dos produtos Não Vida, atingindo 95,8%, impulsionada por uma melhora na gestão técnica de subscrição e atualização de tarifas. O índice de Solvência II do Grupo melhorou para 208,2% (201,2% em 2022), refletindo a sólida posição financeira da empresa e a sua capacidade de atender às obrigações financeiras com os segurados.

“Os bons indicadores do primeiro trimestre, com um ROE superior a 10%, refletem a robustez do nosso modelo de negócio e representam os primeiros resultados do novo Plano Estratégico. Nossa diversificação geográfica continua a contribuir para um crescimento sólido e rentável”, comenta o CEO Global da Mapfre, Antonio Huertas.

N.F.

Revista Apólice