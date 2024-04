A Alper possui uma área de negócios 100% dedicada ao agro, com um investimento grande em equipe técnica e comercial, assim como em tecnologia. “A nossa preocupação é criar produtos exclusivos para facilitar a contratação do seguro e mitigar riscos, en- tregando aos parceiros e clientes a melhor experiência em seguros”, afirma André Lins, vice-presidente de Agro da Alper Seguros.

A corretora trabalha com toda a cadeia de produtos para agro. “Somos líderes nacionais no seguro de armazenagem e beneficiamento de algodão. Temos a liderança no setor sucroalcooleiro, na parte de RD Equipamentos de máquinas agrícolas temos mais de 15 mil itens segurados, e sempre buscamos a expansão de novas culturas e setores, como o potencial para o seguro pecuário, frutas, floresta e seguro de açúcar”.

“Na Alper estamos sempre preocupados em trazer novas soluções que facilitem a vida dos nossos clientes, tanto é que temos uma área integralmente dedicada a isso, a AlterTech (empresa spin-off de tecnologia do grupo). Recentemente fizemos o lançamento da Agrobiz, que é uma plataforma 100% digital e integrada para gestão de seguros, contratação de seguros e serviços relacionados ao ecossistema de Agro”, descreve Lins.

O objetivo dessa plataforma é atender as dores desse setor que usa a tecnologia como ferramenta fundamental para operações do dia-a-dia. Por isso, a solução digital promete simplificar e aprimo- ar a experiência de gestão do campo, não somente com o seguro, mas com tudo que permeia o ecossistema. “Dentro da plataforma, teremos serviços como monitoramento por satélite, drones, análise de solo e até dados como a cotação de commodities nacionais e internacionais”. Lins complementa: “Somos uma consultoria de seguros que vai muito além, com trabalho constante de revisão das modalidades comercializadas, criando novos modelos de dados para fazer evoluir o seguro. Estamos presentes nas principais do país, com presença física, mas com equipe técnica e comercial no Brasil inteiro”.

