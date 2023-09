C2L BIZ anuncia chegada ao Brasil

A C2L BIZ, insurtech global provedora de soluções para vendas e distribuição de seguros, anunciou parceria no Brasil com a Easy2Life. O acordo possibilitará a transformação das vendas e da distribuição de seguros por meio da plataforma SymbioSys Suite.

Em um cenário econômico desafiador e de muita pressão por geração de receita, o software permite uma série de recursos para todos os canais de distribuição e, principalmente, para os corretores acelerarem as vendas, com atuação do gerenciamento de leads até o envio de aplicativos eletrônicos, aumentando a satisfação do cliente.

Para o primeiro ano da parceria, as perspectivas são de uma receita superior a US$ 0,5 milhão, chegando a US$ 4 milhões ao longo dos cinco primeiros anos. O custo médio para quem contrata a solução varia de US$ 150 mil a US$ 400 mil, dependendo da quantidade de módulos selecionados pela seguradora e de acordo com a complexidade.

A implantação do software pode levar de dois a cinco meses.

“Geralmente, as seguradoras estão sobrecarregadas com deficiências técnicas e operacionais que levam a ineficiências e a processos isolados. Nosso foco é fazer com que os clientes (seguradoras) se atualizem, o mais rapidamente possível, na transformação digital”, diz Vijay Chavan, cofundador e diretor executivo da C2L BIZ.

A plataforma possibilita aos diversos canais de distribuição uma otimização na jornada de atração de clientes, com agilidade e distribuição e mais oportunidades de gerar negócios. “O Brasil é um mercado dinâmico e muito disputado devido ao elevado número de players em operação, o que torna fundamental acelerar processos, principalmente na captação de clientes”, conta o fundador e CEO da Easy2Life, Carlos Alberto Trindade Filho.

“Nos últimos anos, tivemos a oportunidade de monitorar, de perto, o desempenho do software em alguns países estratégicos. Seguradoras líderes globais puderam reduzir alguns processos que duravam dias para horas com a solução SymbioSys”, completa Trindade.

A C2L BIZ tem, em carteira, uma sólida parceria com seguradoras de 12 países. Entre a lista de clientes, estão 9 das 30 principais empresas globais do setor.

Por meio do software da C2L BIZ, SymbioSys Suite, seguradoras foram capazes de reduzir o custo de aquisição de cliente (CAC) entre 20% e 60%. “A produtividade da distribuição cresce, em média, 50% com a utilização do sistema”, compara Trindade.

Além do aumento da velocidade de lançamento de produtos e de vendas, as seguradoras conseguem, com o uso do sistema, transformar a subscrição e o gerenciamento de sinistros, ter melhor gestão de campanhas e oferecer mais incentivos flexíveis aos corretores.

Com amplo conhecimento do mercado brasileiro de seguros, a Easy2Life tem, em curso, conversas com mais de dez seguradoras sobre a solução desenvolvida pela C2L BIZ, parte dessas tratativas está em fase avançada. Há expectativa de fechamento de três contratos, ainda em 2023, com concentração inicial na região Sudeste. “Nesta fase inicial, estamos olhando não só para as seguradoras tradicionais, mas também para o negócio de insurtechs, devido ao exponencial crescimento desse segmento”, completa Vijay.

Para o fechamento da parceria e a entrada da plataforma da C2L BIZ no Brasil, foram necessários oito meses de planejamento e negociação. Segundo Trindade, o software teve suas características adaptadas à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

“Há alguns anos, fiquei muito impressionado com as soluções tecnológicas inovadoras da C2L, promovendo o desenvolvimento das seguradoras na Ásia. Imediatamente, quis trazer essas possibilidades ao Brasil. Com a parceria estruturada com a Easy2Life, pudemos concretizar o lançamento das ferramentas no mercado brasileiro”, conta Ronald Kaufmann, experiente consultor de seguros e principal responsável pela introdução da C2L no país.

Na avaliação de Kaufmann, o atual estágio de desenvolvimento tecnológico das seguradoras brasileiras ainda carece de “transformação digital no estado da arte”. “Com as soluções que estamos introduzindo no Brasil, um ‘admirável mundo novo’ passa a ser oferecido às seguradoras”, acrescenta o veterano do setor de seguros.

Embora haja avanços, na transformação digital dos negócios e das empresas, a partir do backoffice e da melhoria dos serviços de pós-venda aos clientes na América Latina, a região está “um pouco atrás do resto do mundo” em relação à digitalização dos processos de distribuição, segundo o CEO da Easy2Life.

“Nossa parceria com a C2L BIZ traz recursos de transformação de distribuição digital de ponta a ponta para as seguradoras do Brasil. A indústria de seguros do país está em meio à próxima onda de transformação digital”, diz Trindade. A C2L BIZ e a Easy2Life estão negociando a entrada também na Argentina, Colômbia e no México.

N.F.

Revista Apólice