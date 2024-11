Zurich anuncia descontos de até 25% durante a Blue Week

Na última semana de novembro, entre os dias 25 e 29, a Zurich Seguros está promovendo a maior Blue Week de sua história, iniciativa que beneficia clientes e corretores de seguros parceiros com condições especiais e exclusivas em alusão à Black Friday.

Confira os descontos e condições exclusivas da Blue Week da Zurich:

descontos de até 25% no seguro automóvel;

descontos de até 15% no seguro residencial;

descontos de até 25% no seguro celular;

escolha de uma assistência extra sem custos no seguro de vida individual, além das três já disponibilizadas no produto.

A campanha faz parte da estratégia da companhia de aumentar sua atuação no segmento de linhas pessoais. Além de investir na ampliação do seu portfólio e na expansão de suas operações em território nacional, a Zurich tem adotado iniciativas para fomentar o crescimento de seguros que atendam de forma completa todas as necessidades de proteção dos seus clientes.

Uma destas ações é a campanha “Geração Z – Uma nova geração de seguros”, que aborda os seguros mais essenciais no dia a dia das pessoas, como automóvel, residencial, vida, celular e outros.

A Blue Week, que contempla alguns dos seguros que já são alvo da campanha Geração Z, está contando com divulgação estrelada pelo jornalista esportivo Felipe Andreoli, um dos embaixadores da marca Zurich. Ele e outros influenciadores digitais compõem o squad responsável por transmitir aos seus respectivos públicos os benefícios dos seguros Geração Z.

“Para os corretores de seguros, parceiros estratégicos da Zurich, a Blue Week traz excelentes oportunidades de diversificação da carteira e aumento da lucratividade”, pontua Fabio Leme, diretor de Personal Lines, Marketing e Clientes da Zurich. “Trouxemos uma ampla gama de produtos para esta campanha a fim de que os corretores possam atender, com benefícios especiais, às diferentes necessidades dos seus clientes”.

Campanhas em curso no seguro de vida

Não apenas a Blue Week privilegia os corretores que trabalham com a Zurich neste mês. Também está em curso em novembro a campanha de vendas Grand Life Zurich para os produtos Zurich Vida Para Você e Zurich Vida Empresa PME.

Com vigência até 30 de novembro, a campanha oferece incentivos e benefícios exclusivos aos corretores. No Zurich Vida Empresa PME, além do valor adicional de até R$ 700,00, o corretor poderá receber agenciamento adicional de 30% nas apólices emitidas em novembro, desde que o valor da fatura mensal seja acima de R$ 2 mil. No seguro de vida individual Zurich Vida Para Você, o corretor receberá valores adicionais para cada apólice emitida, conforme regulamento.