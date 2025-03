Entenda o que é o seguro parcial e quando vale a pena contratá-lo

Contratar um seguro é uma medida bastante incomum entre os brasileiros, uma vez que o brasileiro médio não tem recursos financeiros para lidar com imprevistos que danifiquem bens como carros ou imóveis.

É justamente essa falta de recursos financeiros que torna o próprio seguro inviável em alguns casos. Isto é, há brasileiros que não têm recursos para sequer contratar um seguro tradicional.

Há também os brasileiros que até conseguiriam contratar um seguro, mas o consideram caro demais e preferem arriscar permanecer sem essa proteção adicional. Para essas pessoas que preferem evitar o seguro tradicional ou que não conseguem contratá-lo, há uma alternativa: o seguro parcial.

O que é o seguro parcial

O seguro parcial é, como o nome sugere, um tipo de seguro que cobre apenas parte do bem ou parte do valor assegurado. Isto é, o custo do seguro é menor porque o valor previsto para indenização é menor do que o valor do bem assegurado.

Ele também pode ser uma forma de baratear o valor da apólice — por exemplo, no caso de um seguro veicular que prevê o reparo com peças usadas.

O seguro parcial não é uma novidade

O gerente de operações Renato Pires, com mais de 20 anos no ramo de seguros, declarou que o mercado sempre trabalhou com seguros parciais. Também explicou que essa modalidade de seguro continuará sendo oferecida, desde que faça sentido financeiro para a seguradora — isto é, se for lucrativo para ela.

É importante lembrar que esse tipo de seguro é usado em outros segmentos além do tradicional seguro veicular ou seguro de vida, como, por exemplo, em campeonatos de poker oferecidos pelos melhores sites de poker. Aqui, o primeiro passo é garantir que encontrou uma empresa justa, honesta e com boa reputação para jogar com dinheiro de verdade; feito isso, torna-se relevante encontrar opções para proteger seus recursos durante o jogo em si.

Dessa forma, um seguro parcial é uma maneira de reduzir o custo das perdas. Funciona da seguinte forma: em troca de uma taxa adicional, parte do valor investido em um campeonato é garantido ao jogador. Ou seja, mesmo se perder o jogo, o segurado recebe uma boa parte do dinheiro de volta.

Esse retorno pode chegar a cerca de 80% ou mais, dependendo do tipo de seguro adotado. Assim, é possível observar que o seguro parcial é uma alternativa para proteger seu investimento e reduzir consideravelmente a chance de prejuízos causados por erros ou imprevistos.

A disponibilidade do seguro parcial depende da demanda

Especialistas em seguro já deixaram claro que a viabilidade do seguro parcial é verificada regularmente pelas empresas do ramo. Para isso, as empresas verificam regularmente o número de adesões e o valor das potenciais indenizações.

Se o número de adesões for baixo, mas estiver gerando um custo alto para a seguradora, o movimento natural é aumentar o custo para o cliente ou, eventualmente, deixar de oferecer essa opção.

Vale a pena adotar o seguro parcial?

Se a única opção de seguro que você pode adotar é o seguro parcial, a resposta é sim, uma vez que ter apenas uma parte dos seus bens protegidos é melhor do que não ter nenhuma proteção.

Mas se você pode optar por um seguro mais tradicional e, ainda assim, pensa em contratar a opção parcial como forma de economia, saiba que isso não é recomendado. A opção parcial não cobre todos os prejuízos possíveis e pode causar problemas bem maiores do que o custo de um seguro convencional.