Zurich lança o seguro Auto + Casa

A Zurich anunciou hoje (17/04) o lançamento de um novo produto no mercado, pensado em proporcionar praticidade e ampliar a proteção para os consumidores: o Zurich Auto + Casa, que trará em um único produto coberturas para automóvel e residência.

O produto conta com a mesma flexibilidade do Zurich Automóvel, permitindo ao cliente criar a combinação de coberturas que desejar para o veículo, incluindo colisão, incêndio e roubo, danos materiais, corporais e morais, despesas jurídicas, carta verde, acidentes pessoais de passageiros para morte e invalidez permanente, vidros básico, completo e vip, carro reserva básico, intermediário e executivo, e assistência 24 horas (que também podem ser contratadas de maneira personalizada).

Assim como acontece no Zurich Automóvel, o Auto+Casa vai oferecer ao segurado a facilidade de efetuar o pagamento no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros e no débito automático ou boleto em até 10 vezes sem juros.

Com relação às proteções para residência, o novo produto oferece coberturas com limites fixos para incêndio, raio e explosão, perda e pagamento de aluguel, RC Familiar e vendaval, além da assistência para reparo de TV, um dos diferenciais do produto. Outro diferencial é o desconto na franquia do seguro automóvel, que neste novo produto é de R$ 800,00 para reparos em oficinas referenciadas.

Dessa forma, as coberturas residenciais funcionarão como um pacote fixo: no momento da cotação do Zurich Automóvel, o cotador irá gerar duas versões da cotação, uma sem e uma com as coberturas residenciais, e o corretor poderá escolher junto ao cliente a opção desejada.

Fábio Leme, diretor de Personal Lines, Marketing & Clientes da seguradora, ressalta que o produto foi pensado para oferecer facilidade e abrangência ao consumidor, ao mesmo tempo em que pode ampliar o portfólio do corretor com facilidade e fluidez. “A FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais) estima que apenas 17% das residências do país são seguradas. Dado este baixo índice, entendemos que este é um produto que pode funcionar como porta de entrada para muitos clientes, contribuindo para ampliar a proteção securitária no país”, opina o executivo.

Em 2023, a Zurich registrou um crescimento de cerca de 30% na quantidade de corretores fazendo cotação de auto individual e seguro residencial, demonstrando o potencial do mercado de trabalhar com os dois tipos de proteção de forma complementar.

“Somos uma companhia multilinha e multiproduto e isso nos ajuda a criar possibilidades de ofertas que os corretores podem fazer aos seus clientes. O seguro Auto + Casa é uma oportunidade real para uma atuação consultiva, apontando para o cliente a importância e os benefícios de ter suas conquistas financeiras e patrimoniais com proteção securitária de forma mais completa, desmitificando também a falsa ideia de que o seguro residencial é inacessível”, finaliza Leme.

N.F.

Revista Apólice