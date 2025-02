Como funciona o seguro de consórcio? 

O consórcio é uma modalidade de crédito bastante popular no Brasil. Através dele, pessoas podem adquirir imóveis, veículos e outros bens. Mas apesar de sua popularidade, poucas pessoas entendem como ele realmente funciona.

Apesar de muitas pessoas saberem o que é um consórcio, nunca ouviram falar do seguro de consórcio. Este artigo traz alguns esclarecimentos sobre o assunto.

Como funciona?

Fonte: Pixabay

O consórcio é a reunião de pessoas que têm um interesse em comum: adquirir um bem. Cada participante do consórcio paga uma tarifa mensal e a soma dessas contribuições é o montante necessário para adquirir o bem, seja ele um imóvel, um veículo ou, em alguns casos, até mesmo um serviço.

Dessa forma, todos os meses, um dos contribuintes, também chamados de cotistas, será contemplado com o valor total do consórcio e poderá adquirir seu bem. O contemplado é escolhido por meio de sorteio.

O sorteio do consórcio é um dos eventos mais importantes para os cotistas, e geralmente não é feito pela empresa responsável. Em vez disso, são utilizados os resultados da Loteria Federal.

Mas também é possível que a empresa responsável tente realizar os próprios sorteios. Quando isso ocorre, costumam utilizar uma tecnologia de geração de números aleatórios, algo similar ao que acontece em jogos de apostas, como no famoso jogo do tigrinho online.

Nesse jogo, em cada rodada, símbolos aleatórios são gerados na tela em uma grade 3×3, assim garantindo a imparcialidade dos resultados. E é justamente este o objetivo dos sorteios de consórcios: gerar resultados imparciais.

Como funciona o seguro do consórcio

Este seguro é uma ferramenta adicional, e opcional, para o cotista. Pode envolver diferentes tipos de coberturas, mas a mais comum é o seguro de vida. Para entender isso, vejamos um exemplo:

Imagine que uma pessoa foi contemplada no consórcio e adquiriu um imóvel. Essa pessoa obviamente terá que pagar as prestações que faltam do consórcio. Mas o que acontece se o contemplado falecer e as parcelas não forem quitadas?

O imóvel poderá ser tomado e a família do contemplado ficaria sem o imóvel? A resposta é sim, mas o seguro de vida evita que esse tipo de situação aconteça.

Por mais incrível que possa parecer, muitos cotistas sequer conhecem esse serviço, o que é uma pena, visto que esse tipo de seguro pode evitar várias dores de cabeça para a família no futuro.

Vale a pena contratar o seguro do consórcio?

O seguro do consórcio pode variar bastante de preço. O valor exato depende principalmente do tipo de bem que será adquirido. É claro, quanto maior o valor do bem, maior será o valor do seguro.

Dessa forma, a resposta para a pergunta deste tópico é: depende. É necessário considerar o tipo de bem que será adquirido e as taxas cobradas pelo seguro.

Para concluir, podemos dizer que, de uma maneira geral, o seguro vale a pena se o objetivo é que o bem adquirido seja usado pela sua família, principalmente se a mesma não conseguir arcar com as prestações do consórcio sem você.