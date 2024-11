ENS firma parceria inédita com instituição canadense

Em uma colaboração inédita, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) e o Chartered Institute of Marketing Management of Ontario (CIMMO), do Canadá, firmaram parceria para ampliar as oportunidades de aprendizado de alunos da instituição brasileira.

Estabelecido neste mês, o acordo beneficiará discentes de cursos de pós-graduação e MBA da ENS, que terão acesso a conteúdos educacionais inovadores dentro de uma perspectiva global.

A cooperação alia a expertise e os recursos das duas instituições, proporcionando uma experiência robusta e diversificada. Na avaliação da diretora de Ensino da ENS, Maria Helena Monteiro, a parceria com o CIMMO trará inúmeros benefícios.

“Estamos entusiasmados em anunciar esta novidade, que será muito valiosa para todos os envolvidos, especialmente os nossos alunos. Eles passarão a ter um diferencial competitivo em sua formação ao adquirir habilidades que transcendem fronteiras”, disse Monteiro.

Novas disciplinas e certificação exclusiva

Como primeira medida da parceria, três disciplinas serão incorporadas à grade do MBA Gestão Avançada de Seguros da ENS, que está com inscrições abertas para início em abril de 2025.

“Gestão de Pessoas e Equipes”, “Gestão da Inovação” e “Gestão de Marketing de Serviços” foram desenvolvidas pelo CIMMO e serão ministradas em língua portuguesa por docentes especializados do instituto canadense.

Os alunos aprovados nessas disciplinas receberão a Certificação Internacional ENS/CIMMO, que ratifica a aquisição de conhecimentos únicos e confere uma chancela de alto valor ao currículo.

Além do enriquecimento acadêmico, a parceria também proporcionará amplo networking entre alunos e profissionais internacionais, estimulando o pensamento criativo e o desenvolvimento de novas habilidades para resolução de problemas com perspectivas inovadoras.