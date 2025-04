EXCLUSIVO – Como uma nova forma de chegar ao consumidor e oferecer serviços de entretenimento, alguns produtos da Kovr Seguradora passam a ser oferecidos junto com o streaming da Disney+. Com um faturamento de R$ 2,4 bi em 2024, a seguradora continua com sua proposta de ser inovadora e proteger bens, conquistas e histórias.

Na noite de ontem, em São Paulo, foi lançado o primeiro produto da parceria Kovr & Disney+, um seguro de vida com cobertura para morte, invalidez permanente ou total por acidente, assistência funeral e com sorteios mensais. O plano inclui ainda o programa Kovr Tem Saúde, com acesso a consultas médicas, exames, odontologia etc a preço tabelado, além de telemedicina e desconto em medicamentos. O valor inicial deste produto é R$ 29,90 por mês, com acesso ao pacote Disney+ Padrão, com anúncios.

“Nós estamos dando corpo ao seguro, com produtos que podem ser contratados digitalmente, que pode ser usados imediatamente. A preocupação era integrar uma cobertura de seguro com o entretenimento. Fizemos isso em três produtos: seguro de vida, seguro residencial e seguro auto, com variedades de cobertura para os canais determinados”, disse Renato Rennó, vice-presidente Comercial da Kovr Seguradora. Ele acrescentou que a companhia pretende ser um hub de assistências, serviços e seguros, nos próximos 5 anos.

Eduardo Viegas, vice-presidente de Operações da seguradora destaca que a ideia é criar sempre novos benefícios e novas oportunidades de agregar valor ao produto de seguro. “Nós temos que agregar assistências e serviços para criar uma oferta mais ampla e mais interessante para o cliente. Nosso foco é trazer novidades para o nosso cliente e dos nossos parceiros, com uma distribuição fácil e direta, para que possa ser aproveitado imediatamente”.

A seguradora não descarte novas parcerias. Este é um dos seus focos. “Nós acreditamos que vamos atingir um número interessante de vendas, mas, o mais importante, é atender as necessidades dos clientes”, ponderou Viegas.

Kelly Lubiato