Omint promove encontro com lideranças da saúde

No dia 26 de março, a Omint reuniu importantes lideranças do setor de saúde em um evento exclusivo na unidade da empresa em Botafogo, no Rio de Janeiro. O coquetel teve como objetivo estreitar laços com diretores de hospitais, médicos e representantes de instituições parceiras.

A Omint tem a classe médica carioca como grande aliada e vem ganhando cada vez mais espaço no mercado local. “Acreditamos que a parceria com os médicos é fundamental para oferecer um atendimento de qualidade aos nossos clientes”, afirma o diretor Médico da Omint Saúde, Dr. Marcos Loreto.



O Rio de Janeiro, um dos maiores centros médicos e de negócios do país, tem sido um terreno fértil para a Omint expandir suas operações. “Queremos mostrar aos nossos parceiros e à comunidade médica que a Omint está investindo em soluções inovadoras para atender às necessidades desse mercado dinâmico e de alta demanda”, destaca Dr. Loreto.





Entre os convidados, destacam-se Jamil Muanis, vice-presidente comercial da Rede D’Or; Claudia Cohn, diretora de Negócios Nacionais da Alta Diagnóstico; Roberto Caldeira Cury, vice-presidente das unidades de atendimento da Dasa; Andrea Alves Kjekshus, diretora comercial do Grupo Fleury; Carlos Alberto Chiesa, diretor-presidente da Placi; entre outros parceiros.