Levantamento mostra que 76% dos homens buscam coberturas para doenças graves

No mês dedicado à conscientização da prevenção ao câncer de próstata, a Prudential do Brasil chama atenção para a importância dos cuidados com a saúde masculina. Um levantamento da seguradora apontou que o número de contratações da cobertura doenças graves por homens aumentou 76% entre os anos de 2019 e 2023.

Com a maior carteira de Doenças Graves do mercado, a Prudential tem em seu portfólio uma cobertura que abrange até 25 doenças e procedimentos com um diferencial importante: homens diagnosticados com câncer de próstata, em estágio avançado, recebem um benefício adicional de 50% do capital segurado, que pode ser usado para despesas relacionadas a diagnóstico ou tratamentos.

A demanda por proteções financeiras como uma forma de garantir renda diante do diagnóstico de câncer de próstata e outras doenças graves tem crescido no país. Nos últimos cinco anos, o mercado de seguro de pessoas observou o aumento de 116% em faturamento na cobertura doenças graves, chegando a R$ 1,9 bilhão no ano passado. Na Prudential do Brasil, a alta foi ainda maior chegando a um crescimento de 160% em prêmios emitidos, de 2019 a 2023, alcançando R$ 409 milhões somente ano passado.



“O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros. Historicamente, os homens evitavam realizar exames preventivos e visitas regulares ao médico, porém, campanhas de conscientização, como Novembro Azul, estão contribuindo para mudar essa realidade. Observamos uma maior preocupação com a saúde e também com a manutenção da renda diante da possibilidade de se afastar do trabalho durante um tratamento. Queremos caminhar ao lado de nossos segurados cuidando da sua saúde ao longo de toda a vida”, declara o vice-presidente de Marketing e Clientes da Prudential do Brasil, Carlos Cortez.