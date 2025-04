A nova casa da Seguradora ALM

No dia 30 de março, a Seguradora ALM inaugurou a sua nova sede, no Rio de Janeiro. Projetado para receber as corretoras parceiras, o espaço possui uma localização estratégica, situado no melhor eixo corporativo do bairro de Copacabana. O CEO da Companhia, Alexandre Dominguez, e todos os colaboradores estão efetuando atendimento na matriz.

Alexandre Dominguez falou sobre a estrutura projetada para a atuação de todos os setores da companhia e para receber os parceiros estratégicos. “Inauguramos o novo escritório da Seguradora ALM, em Copacabana. A matriz foi planejada para os nossos colaboradores trabalharem em um espaço amplo e confortável. Vamos avançar na comercialização dos seguros para todos e nos serviços embutidos”, explicou.

A Seguradora ALM é referência em seguro para pessoas e possui um plano de expansão para oferecer seus produtos e serviços em todo o território nacional. A nova sede fica localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 690, sala 1112, Copacabana – Rio de Janeiro.