FF Seguros: uma jornada de evolução

EXCLUSIVO – A FF Seguros nasceu há 15 anos para ser uma criadora de soluções sob medida para os segurados. Ela é um reflexo do esforço e dedicação das pessoas que acreditaram que era possível oferecer soluções de qualidade, criando uma experiência realmente diferente para todos os seus parceiros.

Bruno Camargo, CEO da FF Seguros, ressalta que a seguradora entende as necessidades específicas do mercado e adapta a sua atuação, investindo em tecnologia, inovação e, acima de tudo, nas pessoas que fazem parte da sua história. “Quando olho para o nosso crescimento, vejo que ele não foi apenas sobre números, mas sobre as conexões que construímos, os desafios que superamos juntos e a forma como conseguimos impactar positivamente o setor. Nos orgulhamos de ser reconhecidos como uma das maiores seguradoras do Brasil, mas, para nós, o mais importante sempre foi garantir que nossa trajetória fosse marcada por valores como transparência, confiança e compromisso com o futuro”.

Este futuro está muito mais próximo do que se pode imaginar. Através da inovação, que é um dos principais pilares para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, a seguradora vai integrar tecnologia de ponta em todos os processos e oferecer soluções cada vez mais ágeis e eficientes para seus clientes e parceiros. Camargo explica que as áreas técnicas estão constantemente atentas às necessidades do mercado, ouvindo os clientes, corretores e parceiros para identificar lacunas e novas oportunidades de negócios. “Esse conhecimento é complementado pelo trabalho do time de tecnologia, que desenvolve soluções avançadas para atender de forma eficiente a essas demandas”, avalia.

Um exemplo claro disso é a plataforma digital FF Place, que foi projetada para transformar a maneira como os corretores interagem com os produtos da companhia. “Investimos fortemente em tecnologia para tornar o processo de cotação e contratação de seguros mais rápido e simples, com a emissão de apólices em poucos minutos”, comemora o CEO, acrescentando que “o foco em tecnologia é o que nos permite estar à frente, criando produtos que fazem a diferença e respondem às expectativas de um mercado cada vez mais exigente”.

O CLIENTE NO CENTRO DA OPERAÇÃO

“Na FF Seguros, acreditamos que o cliente deve estar no centro de tudo o que fazemos”, afirma Camargo. Essa não é apenas uma tendência, mas sim um compromisso genuíno com as pessoas que confiam na seguradora. De acordo com o CEO, a missão é proporcionar uma experiência que vá além de simplesmente vender um produto. “Buscamos entender as necessidades de cada cliente para oferecer soluções personalizadas e garantir que cada interação seja a mais simples, transparente e satisfatória possível”.

O Open Insurance é uma das maneiras pelas quais a FF Se guros está colocando essa filosofia em prática. Ao adotar um modelo mais aberto e colaborativo, ela pode acessar uma gama mais ampla de produtos e oferecer opções mais alinhadas às necessidades reais de cada um. “Essa transformação também está estreitamente ligada à Sociedade Processadora de Ordens do Cliente (SPOC), que torna a experiência do cliente ainda mais ágil e direta. Com a SPOC, garantimos que os clientes tenham mais controle e transparência sobre suas informações e decisões, tornando todo o processo mais eficiente e focado em suas conveniências”, detalha Camargo.

O executivo ressalta que a FF Seguros está focada na digitalização dos seus produtos e na FF Place como a plataforma central para essa transformação. “O objetivo é disponibilizar as soluções de grandes riscos e varejo, de forma integrada na plataforma, criando um ambiente único para que os nossos parceiros gerenciarem suas carteiras, cotações, vendas e ajustes de apólices de forma mais eficiente e ágil”.

A FF Place foi projetada para ser uma ferramenta robusta, que permite ao corretor realizar todo o processo de forma simplificada, desde a cotação até o gerenciamento de sinistros, sem a necessidade de múltiplos sistemas. Além disso, a plataforma permite que os corretores acessem informações em tempo real, possibilitando decisões mais rápidas e precisas, com total controle sobre as informações dos produtos e suas condições.

“Com a digitalização de todos os nossos produtos, nossa meta é oferecer aos corretores uma plataforma mais efi ciente, moderna e estratégica para impul sionar os negócios e fortalecer a parceria conosco”, pontua Camargo. Para 2025, a FF Seguros possui uma meta desafiadora, com objetivo de crescimento rápido e foco na expansão, tanto em grandes riscos quanto no varejo.

“Acreditamos que o impulso virá principalmente de nossa estratégia digital, com a FF Place permitindo maior eficiência na operação e no relaciona mento com os corretores. Com a digitalização de todos os nossos produtos e a ampliação da oferta de novas soluções, esperamos conquistar novos negócios, aumentar a fidelização de nossos corretores e, consequentemente, expandir nossa carteira de clientes”, antecipa Camargo.

Além disso, a integração com o Open Insurance, as parcerias estratégicas e o uso crescente de tecnologias como IA e big data também serão fundamentais para otimizar a precificação, personalizar as ofertas e agilizar os processos internos, tornando a FF Seguros ainda mais com petitiva e eficiente no atendimento às necessidades dos corretores e empresas.

“O nosso crescimento deve vir de maneira sólida e sustentável, sempre alinhando inovação, excelência operacional e foco no desenvolvimento de novos produtos e soluções para o mercado”, finaliza o CEO da FF Seguros.

