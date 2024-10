Icatu Seguros lança hub de conteúdo exclusivo

Durante o mês de outubro, a Icatu Seguros promove uma série de ações especiais para celebrar o Dia do Corretor, que ocorre no dia 12. Uma das iniciativas é o lançamento de um novo hub de conteúdo pensado para enriquecer a atuação dos corretores parceiros da companhia. Com o propósito de estreitar ainda mais o relacionamento e oferecer suporte contínuo a estes profissionais, o “Espaço do Corretor” tratará de temas valiosos como gestão, novas tecnologias, mudanças regulatórias, campanhas, programas de incentivo, oportunidade de capacitação e informações sobre os produtos de proteção da Icatu.

Além dos conteúdos especiais, o espaço contará ainda com colunas de especialistas da Icatu Seguros e do mercado. “O portal de conteúdo chega na esteira de uma série de outros movimentos da Icatu Seguros para dar suporte, trazer fluidez e ampliar a eficiência do trabalho desses nossos parceiros na jornada de proteção da sociedade. Um exemplo recente é a A.V.I., primeira assistente IA do mercado segurador que auxilia os corretores na gestão da carteira dos clientes, com tudo na palma da mão. Agora, esse novo espaço nasce não só para facilitar a transmissão de conhecimentos sobre a Icatu com estes profissionais, mas também para potencializar a expertise do corretor, a partir de conteúdos pensados para otimizar o dia a dia deles”, afirma Alexandre Vilardi, Vice-Presidente Corporativo da Icatu Seguros.

O novo espaço terá três editorias principais: Para Você, Por Dentro do Mercado e Você e Seu Cliente. Na editoria Para Você, os corretores terão acesso a conteúdo sobre gestão e otimização para a rotina, como ferramentas, campanhas, programas de incentivo e oportunidades de capacitação.

Na seção Por Dentro do Mercado, o foco será em tendências do setor, como eventos, novas tecnologias, além de mudanças regulatórias. Já em Você e Seu Cliente, o objetivo será aprimorar a abordagem consultiva, por meio de temas como proteção financeira, encontro intergeracional e longevidade.

“Esse hub de conteúdo foi pensado a partir da nossa escuta ativa e da análise de dados gerados pelos corretores. Temos mapeado constantemente suas necessidades e interesses em diversos canais, como as redes sociais, buscas no Google e pesquisas. Esses estudos recorrentes permitirão que essa plataforma reúna temas que são realmente úteis e que, com certeza, vão impactar positivamente a produtividade dos corretores”, destaca Cinthia Kato, diretora de marketing e canais da Icatu Seguros.

O espaço já está disponível em espacodocorretor.icatuseguros.com.br, com conteúdo especial sobre Venda Consultiva; detalhes do 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e Exposeg, da Fenacor; e sobre A.V.I., a assistente virtual do corretor parceiro da Icatu Seguros.

Demais iniciativas no Mês do Corretor

Entre as demais ações para corretores ao longo do mês está o lançamento de um novo episódio do IcatuCast, que abordará a construção de marca pessoal em canais digitais e contará com a participação de Cinthia Kato e Amanda Holzer, mentora e especialista de marketing.

Além disso, a companhia programou edições especiais do IcatuNews, um encontro para corretores especialistas na matriz da seguradora, no Rio de Janeiro, e diversas outras iniciativas. É possível acompanhar essa agenda pelos canais oficiais da companhia e pelo perfil no Instagram @comunicatu_corretor.