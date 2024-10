Crawford LATAM participa da ALSUM Chile

A Crawford Latin America participa do XII Congresso Latino-Americano de Seguros Marítimos ALSUM, que acontece de 8 a 10 de outubro em Santiago, Chile. O evento reúne especialistas, formadores de opinião e profissionais do setor para discutir as últimas tendências e desafios do mercado latino-americano de seguros marítimos, de carga, de casco e de responsabilidade marítima e gestão de sinistros.

Nesta edição, a Crawford LATAM está representada por quinze membros de sua equipe do Chile, México, Brasil, Argentina, Peru e Equador, que destacarão as capacidades da empresa na gestão de acidentes marítimos e de transporte.

Congresso marítimo

O congresso, que reúne 35 expositores de 26 países, identifica os casos de sucesso e os desafios deste setor. Dentro desta agenda variada, destaca-se o painel “Sinistros: apoio à subscrição e lições aprendidas para uma gestão eficaz”, moderado por Arnaldo Rotella, vice-presidente de Marinha e Transporte da Crawford no Chile. Este painel abordará como a gestão eficiente de sinistros pode otimizar a subscrição de seguros e fortalecer a estabilidade do setor, oferecendo informações importantes para mitigar riscos e garantir a continuidade do comércio global.

Este evento, reconhecido como o principal fórum do setor na América Latina, reúne atores-chave para troca de experiências e fomento de relações comerciais. A participação da Crawford LATAM reforça seu compromisso com o crescimento e a inovação na região, ao mesmo tempo em que ressalta sua liderança em soluções tecnológicas e estratégias de ajuste de sinistros para os setores marítimo e de transporte.

Crawford

“Nossa participação é uma grande oportunidade para destacar nossa experiência na região e estreitar laços com parceiros e clientes estratégicos”, disse Arnaldo Rotella. “A gestão eficiente de sinistros é essencial para proteger o património comercial das empresas, e este evento é o espaço ideal para partilharmos as nossas melhores práticas e continuarmos a inovar neste campo.”