Tokio Marine lança nova iniciativa de seguro de vida personalizado

EXCLUSIVO – Na tarde do dia 27 de março, a Tokio Marine realizou o evento “Expertise Vida”, para discutir o futuro do seguro de vida no Brasil, no Tokio Marine Hall, em São Paulo. A cerimônia contou com a apresentação de diversas metas e novidades para o mercado nos próximos anos.

José Adalberto Ferrara, presidente da Tokio Marine, destacou a marca de crescimento de 17,5% que ocorre desde 2012 na seguradora. Ferrara também mostrou números animadores para o futuro do mercado de seguros no país.“ De acordo com a CNseg, em 2030, o aumento da conscientização do povo brasileiro sobre a importância do seguro, o investimento em capacitação dos corretores e a instrumentalização do mercado securitário para segurar os riscos climáticos, podem levar o setor à participação de 10% no PIB brasileiro.

Outra iniciativa revelada ontem foi o lançamento da nova proposta de seguro personalizado, o “Capital sob medida”, uma ferramenta online sem armazenamento de dados, na qual o cliente responde algumas perguntas que o ajudam a calcular suas despesas e necessidades financeiras. Assim, é possível chegar ao cálculo da cobertura mais adequada ao seu momento de vida.

“Tenha certeza de que o capital sugerido pelo simulador será sempre adequado para cada cliente. Essa ferramenta foi desenvolvida com base em diversas informações e requer que o cliente responda a um formulário. No entanto, é importante destacar que todas as informações fornecidas são totalmente confidenciais. O link pode ser compartilhado com o cliente, mas nem vocês, nem nós, teremos acesso aos dados, pois eles não são armazenados, garantindo total segurança, especialmente em relação às informações sensíveis, como renda. Essa solução representa um grande apoio para vocês no atendimento aos clientes e pode, inclusive, contribuir para o aumento dos prêmios de seguro e, consequentemente, das comissões. Muitas vezes, subestimamos o capital necessário, e essa ferramenta ajuda a tomar decisões mais precisas”, afirma Marcelo Goldman, Diretor Executivo de Produtos Massificados Tokio Marine.

“O que nós queremos é que nosso cliente tenha a melhor experiência possível com nosso produto de vida, ainda mais por se tratar de um tema tão delicado e conflitante como a morte”, concluiu Marcos Kobayashi, Diretor Nacional Varejo e Vida Tokio Marine.

O encontro também contou com uma mesa redonda para falar sobre seguro de vida, saúde e planejamento financeiro. debate foi mediado pela superintendente Comercial Vida Tokio Marine, Rosangela Spak. A roda de conversa contou com a presença dos corretores Luciano Tane e Rogério Araújo, o médico Dr. Flávio Tocci do Hospital Israelita Albert Einstein e a CEO da Planejar Vida, Ana Leoni, O objetivo foi intensificar a importância do seguro de vida e do planejamento financeiro para a sociedade.

* Lucas Monteiro