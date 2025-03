It’sSeg amplia área de parcerias e atrai novas corretoras

A It’sSeg, de propriedade da Acrisure, está ampliando sua área de parcerias para atrair novas corretoras. A divisão, lançada em agosto, já conta com 60 corretores e associados. O objetivo da companhia é encerrar o ano com 20 novas parcerias.



“Ao estruturarmos essa área, trazemos para a companhia uma cultura de parceiros. Queremos atrair corretoras de todo o Brasil com faturamento anual superior a R$ 500 mil, independente da concentração de produto, ou seja, buscamos parceiros nos segmentos de benefícios, varejo e ramos elementares”, explica Patrícia Martins, diretora de Canais da It’sSeg.



Segundo a executiva, a companhia está oferecendo às corretoras dois modelos de negócios. “Podemos firmar parceria por meio de migração (exclusividade), na qual a It’sSeg assume toda a operação da carteira e o parceiro fica focado em novas prospecções. No outro modelo, os corretores definem um segmento, por exemplo, benefícios, e a It’sSeg oferece o suporte operacional, comercial, tecnológico, além do relacionamento com as seguradoras, considerando que a It’sSeg é uma das corretoras líderes do mercado brasileiro. Queremos agregar valor ao negócio dos nossos parceiros, promovendo o crescimento da carteira por meio de uma parceria transparente e de longo prazo”, detalha Patrícia, da It’sSeg.



Uma das mais novas parcerias que a companhia acaba de firmar é com a corretora Nova Rota, de Salvador (BA). A empresa, fundada em 2002, possui expertise no ramo de benefícios. “A chegada da Nova Rota vai fortalecer ainda mais nossa presença na região Nordeste”, diz a diretora da It’sSeg.



As corretoras que se associarem à It’sSeg terão uma estrutura dedicada, contando com atendimento exclusivo, concierge comercial, especialistas em Ramos Elementares, Benefícios e Varejo, material de apoio e espaço dedicado. “Além disso, oferecemos uma série de incentivos com base no desempenho da corretora durante a parceria”, finaliza.