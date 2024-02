Icatu Seguros registra lucro e receita recordes em 2023

A Icatu Seguros fechou o ano de 2023 com um faturamento de R$ 12,9 bilhões, montante 21% superior a 2022. O resultado é histórico nos 32 anos de atuação da seguradora. No consolidado do ano, a companhia registrou, ainda, lucro líquido recorde de R$ 351 milhões, crescimento de 23% em relação ao ano anterior.

Em abril do último ano, a empresa anunciou a chegada do novo CEO, Luciano Soares, executivo com mais de uma década de atuação no Conselho de Administração da seguradora. Os resultados são fruto do foco em eficiência operacional, ampliação da estratégia de diversificação do negócio e a aposta da companhia em inovação em produtos e serviços. As conquistas também refletem o desempenho em todas as linhas de negócio, que alcançaram crescimentos históricos.

De janeiro a dezembro, a companhia cresceu 21% em Seguro de Vida (Prêmio Retido), 27% em Previdência (Contribuições) e 10% em Capitalização (Faturamento), em relação a 2022. No período, a companhia alcançou R$ 58,8 bilhões de ativos sob gestão (reservas de Seguro de Vida, Previdência e Capitalização).

A Icatu começa 2024 com mais de 10 milhões de clientes ativos, 39 filiais, uma força consultiva de mais de 9 mil corretores, e mais de 300 parceiros entre bancos, cooperativas, varejistas, insurtechs e fintechs.

“Os números expressivos de 2023 são reflexo de uma estratégia consistente, de longo prazo, e resultado do nosso olhar atento para as transformações do mercado segurador e demandas da sociedade brasileira. No último ano, avançamos em atualizações e inovações em nosso portfólio de produtos, serviços e soluções. Acredito na gestão estratégica da companhia, orientada à contínua diversificação da nossa atuação, para manter os patamares sustentáveis de crescimento ao longo dos anos”, afirma Luciano Soares, CEO da empresa

Desempenho por linha de negócio

Vida

No ramo de Vida, o Grupo Icatu bateu recorde de R$ 4,2 bilhões em prêmios retidos, evolução de 21% em relação a 2022, resultado acima do mercado, cujo aumento foi de 9,5% no mesmo período. São destaques o crescimento dos produtos de Vida Individual, com 90%, e do Icatu Vida PME, modalidade em grupo voltada para pequenas e médias empresas, com 27%. Entre as estratégias para o segmento, está o desenvolvimento de um seguro de vida com jornada 100% digital, criado de forma pioneira pela Icatu. O produto pode ser embutido na plataforma de diversos parceiros de forma simples e intuitiva, por meio do portal de APIs (Application Programming Interface).

Previdência

Em 2023, a seguradora registrou R$ 6,1 bilhões em contribuições em previdência, um aumento de 27% em relação a 2022. Além de um crescimento de 6% nas Reservas que chegaram a R$ 52,7 bilhões. Entre as estratégias da companhia está o investimento em um portfólio de fundos altamente diversificado, que garante a possibilidade de alocação para qualquer perfil de cliente. São mais de 400 fundos, 150 deles de grade, de renomados gestores do país. “A gestão desta linha de negócio é refletida no crescimento expressivo no volume captado e nas reservas. São resultados que se sobressaem diante de uma estratégia de negócio consistente ao longo dos nossos mais de 30 anos de companhia”, acrescenta Soares.

Capitalização

A Icatu teve R$ 2,6 bilhões de faturamento em Capitalização, evolução de 10% em relação a 2022. O volume de provisões ficou na ordem dos R$ 3,8 bilhões. No período, retornou aos clientes cerca de R$ 2,1 bilhões. Entre as estratégias para o segmento, a companhia tem investido na garantia locatícia via título de capitalização, que registrou crescimento de 25% em 2023. A companhia lançou ainda o Dupla Garantia em novembro, solução inédita no mercado que combina os benefícios do Garantia de Aluguel com o seguro prestamista. Atualmente, a modalidade representa 28,4% da carteira de capitalização da empresa.

N.F.

Revista Apólice