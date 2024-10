Mapfre participa do 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros

23º Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros – A Mapfre estará presente no congresso dos corretores que começa na quinta, dia 10, no Rio de Janeiro. O evento, que tem como tema central ‘O Futuro da Distribuição de Seguros no Brasil’, reunirá ao longo de três dias diversos profissionais do mercado para discutir tendências, desafios e inovações no setor. Com uma participação de destaque, a Mapfre levará ao evento um time de peso composto por seus principais executivos comerciais para atividades de integração e fortalecimento das relações com os corretores de seguros, parceiros estratégicos e a principal força de vendas da companhia.

Um dos destaques da Mapfre no evento será a participação ativa de seus principais executivos em debates e paineis. Oscar Celada, CEO adjunto de negócios da Mapfre, integrará uma mesa redonda sobre o futuro do seguro de automóveis, tema de grande relevância para o setor diante das mudanças tecnológicas e comportamentais no mercado. Outros executivos comerciais da empresa também acompanharão as discussões, oferecendo suas visões sobre as perspectivas de negócios e as novas demandas dos consumidores.

Além da presença nos debates, a Mapfre terá um estande interativo, onde os congressistas poderão conhecer os principais produtos e soluções do portfólio da companhia. A estrutura foi desenvolvida para proporcionar uma experiência prática, permitindo que os corretores explorem as funcionalidades dos produtos e entendam como essas soluções podem atender às necessidades de seus clientes.

Para Oscar Celada, o evento representa uma oportunidade de reforçar a presença da empresa no setor e fortalecer as relações com os corretores. “Valorizar o relacionamento com os corretores e outros profissionais do setor é fundamental para o crescimento do mercado e de nossos negócios. A participação em eventos como este nos permite seguir em constante evolução, oferecendo produtos mais aderentes às necessidades dos consumidores”, afirma Celada.

Raphael Bauer, diretor do canal corretor da Mapfre, também reforça a importância do evento para o desenvolvimento das parcerias com os corretores. “Estar presente no congresso é uma forma de demonstrar o nosso compromisso em apoiar o corretor no seu papel consultivo junto aos clientes. Todos os nossos diretores comerciais participarão ativamente do evento, porque acreditamos que o contato direto com os corretores é essencial para entendermos suas demandas e oferecermos soluções cada vez mais alinhadas ao mercado”, comenta Bauer.

Organizado pela Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros), o 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros será realizado entre os dias 10 e 12 de outubro, no centro de convenções EXPO MAG, no Rio de Janeiro.