Mapfre anuncia participação na COP 30, em Belém

A Mapfre, companhia global do mercado segurador e financeiro, levará à COP 30, conferência climática da ONU que será realizada de 10 a 21 de novembro em Belém (PA), iniciativas que reforçam o papel estratégico do setor segurador no combate às mudanças climáticas. O destaque será a divulgação do estudo “Mudanças Climáticas e o Setor Segurador”, produzido pela Mapfre Economics, e a participação ativa na ‘Casa do Seguro’, espaço liderado pela CNseg (Confederação Nacional de Seguradoras) para promover soluções sustentáveis e inclusivas.



O relatório, a ser lançado durante a COP 30, analisa as perdas econômicas causadas por eventos climáticos extremos, como enchentes e secas, além de propor mecanismos para reduzir a “brecha de proteção asseguradora”, que é a diferença entre as perdas cobertas por seguros e os danos totais. O documento também abordará estratégias para fortalecer a resiliência de países vulneráveis, incluindo o uso de resseguro e títulos catástrofe (instrumentos financeiros que transferem riscos de desastres para o mercado de capitais).



Nos meses que antecedem a COP 30, a Mapfre intensificará as ações de conscientização sobre o impacto das mudanças climáticas no setor segurador, mostrando como incorpora a variável climática em seus negócios, detalhando suas iniciativas para reduzir a pegada ambiental do grupo e apresentando projetos voltados à economia circular.



“Nosso compromisso ambiental é elevar progressivamente as exigências em sustentabilidade de maneira firme e gradual, acompanhando a sociedade em uma transição energética justa com forte vocação social. Ou seja, permitir que as empresas se transformem e continuem gerando riqueza de forma cada vez mais sustentável e respeitosa com o meio ambiente”.”, afirma Antonio Huertas, CEO global da Mapfre.

Ações na Casa do Seguro

Na “Casa do Seguro”, espaço que irá reunir lideranças do setor em Belém, a Mapfre participará de debates sobre finanças sustentáveis, infraestrutura resiliente e inteligência climática, temas críticos para a adaptação à crise ambiental. A companhia integrará um painel com outras seguradoras globais para discutir barreiras e oportunidades na transição para modelos de negócio de baixo carbono, além de compartilhar casos práticos de proteção a comunidades em risco.



A diretora de sustentabilidade da Mapfre no Brasil, Fátima Lima, reforça a importância da presença da companhia na COP 30. “Acreditamos que a colaboração entre o setor privado, governos e sociedade civil é essencial para enfrentar os desafios climáticos. Na COP 30, queremos mostrar como o setor segurador pode ser um agente de transformação na mitigação e adaptação às mudanças climáticas”, destaca.



As iniciativas da Mapfre na COP 30 estão alinhadas ao plano estratégico da companhia para zerar suas emissões líquidas até 2050. A empresa já reduziu 25% de sua pegada de carbono global em 2024, com medidas como eficiência energética e desenvolvimento de produtos com características sustentáveis. No Brasil, a companhia lidera o “Floresta Mapfre”, programa que está restaurando uma área de quase 30 hectares de Mata Atlântica, no interior de São Paulo. O objetivo é que 42 mil mudas de árvores nativas sejam plantadas no local para restaurar uma área degradada e sequestrar o carbono emitido pelas operações da companhia no país em 2028. Ao todo, 264 espécies foram selecionadas com base no bioma e no ecossistema.