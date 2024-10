BP Seguradora contrata Marcos Rozzeto para vendas em BH

A BP Seguradora acaba de anunciar a contratação de Marcos Rozzeto como o novo responsável pelo planejamento e desenvolvimento das vendas em Belo Horizonte. Com uma trajetória de mais de 30 anos no setor de seguros, ele chega para agregar sua vasta experiência em gestão de equipes e desenvolvimento de negócios, especialmente no relacionamento com corretores de seguros.

“Essa contratação reflete nosso compromisso em fortalecer e expandir nossa atuação no mercado de seguros. Sua expertise em gestão de equipes e negócios, somada à sua vasta experiência em grandes grupos seguradores, nos dá a confiança de que ele será peça-chave para o desenvolvimento e execução de estratégias inovadoras em Belo Horizonte. Estamos ansiosos para ver os resultados que essa parceria trará para a BP Seguradora”, destaca o diretor superintendente da BP Seguradora, Fabio Vasconcelos.

Nome reconhecido no mercado, Rozzeto atuou em grandes grupos seguradores como Real/Alfa, Liberty, Sul América e Allianz. Ao longo de sua carreira, ele se especializou na criação de estratégias eficazes para o crescimento de negócios, sempre focado no fortalecimento do canal de vendas por meio de corretores de seguros, o que o torna uma adição fundamental para a expansão das operações da BP Seguradora na capital mineira.

Com a chegada de Rozzeto, a empresa reforça seu objetivo de oferecer soluções de seguros personalizadas e com alto valor agregado, sempre priorizando o relacionamento de confiança com seus parceiros, corretores e clientes.