CCS-RJ presta homenagem aos corretores de seguros

O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) parabeniza os corretores de seguros pelo seu dia. Para Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ, eles são verdadeiros guardiões da segurança de pessoas e empresas.

“Neste 12 de outubro, prestamos uma merecida homenagem a todos os corretores de seguro que, com ética, dedicação, compromisso e atualização constante, estão sempre prontos para orientar qual o melhor produto para as necessidades de proteção de seus clientes. Que esta data seja uma celebração do impacto positivo que estes profissionais geram na sociedade, ajudando a construir um futuro cada vez mais seguro. Parabéns, corretores!”, felicita Fátima Monteiro.