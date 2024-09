A BP Seguradora tem um novo vice-presidente de Auto e Vida. Trata-se de Marco Antonio Neves, executivo com mais de 35 anos de experiência no mercado segurador. O especialista em vendas assume a posição de vice-presidente de Auto e de Vida da BP Seguradora para liderar a estratégia de vendas e expansão da empresa mineira.

Com passagens como diretor comercial de grandes seguradoras como Real Seguros/Alfa Seguros, Allianz, Liberty e Sul América Seguros, Marco Antonio Neves também possui experiência internacional. No exterior, trabalhou na empresa Real Chilena de Seguros, no Chile.

Também foi presidente do Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização dos Estados de Minas Gerais, de Goiás, do Mato Grosso e do Distrito Federal (SindSeg), no período de 2018 a 2023, sendo atualmente conselheiro da mesma. Também foi representante da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta (Fenaseg) em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal.

“A BP Seguradora tem o prazer de anunciar um grande reforço para a equipe de colaboradores. Marco Antonio Neves chega para contribuir para o crescimento da BP de norte a sul do Brasil, além de reforçar nossa operação no nosso estado de origem, Minas Gerais. Temos grandes planos para o futuro da empresa. Isso passa pelo plantel qualificado no qual Marco Neves integra”, comemora Fábio Vasconcelos, CEO da BP Seguradora.