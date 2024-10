Ao completar 35 anos de mercado, a Seguros Unimed está de olho na diversificação da sua carteira de produtos e clientes. Apesar do seguro saúde continuar sendo o carro-chefe de sua linha de produtos, pelo qual a marca é mais reconhecida no mercado, agora, a companhia quer mostrar ao setor que ela é mais do que isso. Ela distribui produtos de previdência privada (aberta e fechada), vida, ramos elementares (residencial, empresarial, responsabilidade civil profissional da saúde, D&O) etc, além dos planos odontológicos e de fazer a gestão de recursos financeiros das Unimeds, com a sua asset management (InvestCoop).

O Sistema Unimed como um todo, do qual a seguradora faz parte, é uma potência. Ele se posiciona como um ecossistema de soluções para cuidar da saúde dos brasileiros e, também, para garantir proteção à vida e ao patrimônio das pessoas. Está presente em 92,5% do território nacional, com mais de 38% de participação na saúde suplementar brasileira, com quase 20 milhões de clientes. Apenas para se ter uma ideia, 116 mil médicos fazem parte do Sistema, 160 hospitais próprios e mais de 150 mil colaboradores.

Em 2023, a Seguros Unimed faturou R$ 6,3 bilhões, com expectativa de crescimento de 20% em 2024. A empresa está seguindo no caminho certo, por- que até junho deste ano o aumento já foi de 22,4%. O seguro de vida, no primeiro semestre de 2024, já emitiu R$ 435 milhões em prêmios de seguros; os ramos elementares já emitiram R$ 46 milhões. Segundo o presidente da seguradora, Helton Freitas, a expectativa é dobrar es- tes valores até o final do ano. O presidente cita, como exemplo da transformação digital, o projeto Acelera, cujo objetivo é ampliar as vendas de seguro-saúde para PME’s, até 99 vidas. É possível fazer a cotação e a subscrição de forma ágil, facilitando a comercialização.

Outro projeto para contribuir com a agilidade na distribuição dos produtos é o Calcule+. O processo tradicional de venda de seguros é assim: eu tenho um cliente, quero cotar um seguro, peço uma cotação, apresento ao segurado e finalizo a contratação. “Quando colocamos todos esses processos na jornada digital, trazemos mais agilidade e precisão na análise de riscos”, acredita Freitas. Implantado em 2022, o Calcule+ integrou cotações, subscrição e contratações, facilitando a jornada digital dos corretores de seguros no segmento de vida. Ao longo de 2023 e 2024, diversos produtos foram incorporados à ferramenta facilitando a jornada para os produtos Acidentes Pessoais Premiável, Vida Individual, Vida Mulher, Vida Coletivo e Residencial. Atualmente, o Calcule+ é responsável por 72% das cotações realizadas na Seguros Unimed. Outro avanço mais recente foi o e-RE, um sistema lançado em abril deste ano, focado na gestão de seguros dos Ramos Elementares. A plataforma oferece agilidade na consulta de apólices, endossos e renovações no portal, otimizando a jornada do corretor e fortalecendo a atuação da Seguros Unimed no mercado de seguros patrimoniais e de responsabilidades. “Todo o foco é dar celeridade ao trabalho do corretor para que ele possa ter mais agilidade no processo de entrega do nosso seguro”, destaca Freitas.

O executivo conta que a Seguros Unimed também está aderindo a plataformas multicálculos. A primeira parceria foi com a CorretagemFácil, cuja adesão é para facilitar a jornada do corretor no cálculo e comparação de diversos produtos de seguros.

Depois que o segurado já foi encantado pela companhia, o seu atendimento deve ser prioridade. “Os canais de atendimento ao corretor de seguros e ao consumidor são fundamentais para nós”, avalia Freitas. Para ele, é preciso ter um atendimento humanizado, próximo, com um nível de resolutividade alto para os problemas do segurado e do corretor. A tecnologia ajuda muito. Não trabalhar com estas ferramentas, em última análise, coloca as empresas fora do mercado.

Mesmo com todo o investimento para modernizar o seu parque tecnológico para fomentar negócios, a Seguros Unimed segue com um diferencial: o relacionamento humano, próximo, consultivo e personalizado. Isso quer dizer que, mesmo com a tecnologia e com o uso de inteligência artificial, a seguradora mantém o contato direto da sua equipe comercial com corretores e, também, com clientes, garantindo a humanização do atendimento, mais flexibilidade na contratação e a definição do escopo do produto a ser contratado, de acordo com o perfil do cliente.

MAIS NOVIDADES

O seguro para equipamentos médicos é a grande novidade da Seguros Unimed, que será lançado em 2025. É um produto feito em parceria com a Unimed Participações, holding de novos negócios do Sistema Unimed, que irá proteger equipamentos como máquinas de tomografia, ressonância magnética, ultrassom, em hospitais e consultórios médicos. A cobertura vai desde danos ao equipamento até a proteção para roubo e furto. O lançamento deste produto vai ao encontro de um compromisso importante para a seguradora, que é atender as demandas dos cooperados do Sistema Unimed.

Na prática, o seguro vai garantir proteção financeira ao negócio, permitindo reparo ou substituição de equipamentos danificados ou roubados, sem gerar despesas não previstas ao estabelecimento ou profissional segurado. O objetivo central é evitar a paralisação das atividades de uma determinada empresa ou de um profissional devido a um evento não previsto que pode comprometer os negócios.

Em seguro de vida, previdência e ramos elementares, o foco está no mercado em geral e, também, nas pessoas que fazem parte do Sistema Unimed, ou seja, médicos cooperados e colaboradores. “Com o uso das novas ferramentas, que já foram citadas, a seguradora vai investir na distribuição do seguro residencial, que incrivelmente é pouco vendido no Brasil. Apesar das pessoas atribuírem mais valor ao carro do que à residência, esse é um seguro que cresce muito, junto com a percepção de importância das pessoas, principalmente porque ele vem acompanhado de uma série de assistências”, confirma Freitas.

As pessoas cada vez mais escolhem os seguros pelas assistências que estão acoplados ao produto, utilizando o conceito de uso do produto não apenas no momento do sinistro. A Seguros Uni- med sempre se posicionou como uma seguradora de nicho, voltado para o Sistema ao qual ela está inserida. “Nós vamos continuar expandindo dentro do nicho, pois temos conhecimento aprofundado das demandas, necessidades e funcionalidades.”, aponta o presidente da seguradora.

A Seguros Unimed possui uma trajetória de crescimento sustentável, baseada em uma gestão eficiente, em investimentos robustos em seu parque tecnológico e com o compromisso em garantir a melhor experiência aos seus 6 milhões de segurados em todo o país. A companhia atua nos ramos Saúde, Vida, Odontológico, com Previdência Privada (aberta e fechada) e nos Ramos Elementares, além de contar com uma asset management que hoje faz a gestão de R$ 5,88 bilhões em recursos do Sistema Unimed (a InvestCoop).

O executivo da Seguros Unimed acredita que é preciso educar a população brasileira para que ela possa utilizar os mecanismos do mercado securitário de forma mais correta e ampla. “Percebemos que há um crescimento do setor, que deve se manter nos próximos anos. Como nós estamos crescendo de forma robusta, à média de 20% ao ano, todo o setor está se desenvolvendo”.

Até maio de 2024, o setor de seguros teve arrecadação de R$174,6 bilhões no Brasil, um crescimento de 17,2% em relação ao mesmo período de 2024. O destaque vai para os seguros de Danos e Responsabilidades, com alta de 30,1%; previdência aberta com 45,6%; e Seguros de Pessoas, com alta de 17,2%, segundo dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados – Susep. Existe uma meta estabelecida pela CNseg – Confederação Nacional das Seguradoras, para que o mercado chegue a 10% de participação no PIB até o ano de 2030. Para Freitas esta meta é factível, desde que o setor enfrente os desafios como o do seguro agrícola, que precisa ser mais difundido, ou as fraudes, que limitam os resultados das seguradoras. “Tem espaço para que possamos crescer de forma sustentável, sem sermos aventureiros ou arriscarmos muito, para perder o controle do crescimento”, afirma Freitas, acrescentando que há oportunidades em seguros de florestas, lavouras, seguro de garantia judicial, de obras etc. “No Brasil, estes produtos ainda estão na infância e, portanto, entendo que se criarmos a cultura e estes ramos entrarem com mais força, temos chance de atingir esta meta”.

RESULTADOS E PERSPECTIVAS

O ano de 2024 será de grandes resultados. Mesmo que a empresa tenha no seguro saúde o seu carro-chefe, o que confere maiores desafios à operação, a grande questão ligada a esta carteira é a sinistralidade. “O adequado controle da utilização dos planos por parte dos beneficiários nos coloca em uma posição favorável. Ao longo dos anos, mostramos consistência na geração de resultados operacionais”, declara Freitas. Em 2024, o objetivo da companhia é superar a meta de R$ 320 milhões de resultados de lucros globais da Seguros Unimed.

*Matéria publicada na edição #301 da Revista Apólice