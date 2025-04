Tokio Marine fatura R$ 370 milhões no Norte do País em 2024

A Tokio Marine Seguradora faturou R$ 370 milhões na regional Norte em 2024, com crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Responsável pelo atendimento aos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, Ceará, Maranhão e Piauí, a regional registrou um aumento de 36,6% nos produtos PJ, com destaque para as carteiras de Riscos Nomeados (92,8%) e Transportes (49,2%).



De acordo com o Diretor Comercial Regional Norte, Cefas Rodrigues, a forte aproximação da Companhia com Corretores especialistas nestes segmentos foi um dos principais fatores para os resultados positivos de 2024. “Nós construímos uma relação sólida e perene entre nossas áreas comercial e técnica e nossos parceiros de negócios, por meio de um atendimento diferenciado, sempre dedicado, fortalecido por nosso amplo portfólio de produtos e soluções à disposição dos Corretores”, explica.



Para 2025, a regional espera continuar a crescer em Transportes, além de ter boas expectativas também quanto aos produtos Empresarial e Garantia. “Recentemente nós anunciamos a nova estrutura da Diretoria Comercial Varejo e Vida, que contempla um time de Gerentes Especialistas PJ, porque queremos reforçar nossa atuação como uma seguradora multiprodutos, que traz soluções completas, prestando um serviço cada vez mais ágil e qualificado”, enfatiza o Rodrigues.



Além disso, a Companhia seguirá investindo na capacitação de Corretores por meio da Plataforma UP – Universidade Corporativa Parceiros Tokio, ferramenta de treinamento e capacitação continuada da Seguradora. “Queremos apoiá-los a varejar nos produtos PJ, com um plano de crescimento robusto nessa carteira, para que eles possam gerar novos negócios e aproveitar oportunidades da melhor forma possível”, finaliza o Executivo.