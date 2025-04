Diego Azevedo é o novo vice-presidente Comercial da EZZE

A EZZE Seguros passa a contar com a atuação de Diego Azevedo como vice-presidente Comercial. No novo cargo, o executivo assume o desafio de manter o forte crescimento registrado pela companhia, além de se dedicar à consolidação dos diferentes canais de relacionamento e ao lançamento de novos produtos que ajudem o corretor a servir seus clientes.

“Queremos estreitar o relacionamento com os principais parceiros e aproveitar todo potencial que o amplo portfólio de produtos da EZZE permite. Assim, estaremos mais próximos dos corretores que enxergam na EZZE um parceiro completo”, diz Diego Azevedo.

Segundo ele, neste novo momento o foco estará na qualidade de atendimento, com forte investimento na digitalização da empresa, mas sem deixar de lado o relacionamento direto com os parceiros. “Estamos focados em melhorar a experiência dos nossos clientes. Somos parte de um seleto grupo no mercado de seguros com alta reputação no Reclame Aqui. Isso é resultado de foco e muito trabalho. Almejamos ser uma seguradora fácil para o corretor. É o que procuramos diariamente”, ressalta.

Diego Azevedo iniciou sua trajetória na EZZE em 2019 como responsável pelo segmento de Massificados e liderou a área de Automóvel e Personal Lines.