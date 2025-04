Alexandre Federman é o novo CEO do Grupo Exalt

O Grupo Exalt, um conglomerado de corretores de seguros do Brasil, com mais de R$ 600 milhões em prêmios anuais emitidos e uma rede com mais de 70 corretores associados, anuncia Alexandre Federman como seu novo CEO. Esta mudança marca o início de uma fase estratégica, com foco em expansão

nacional, inovação e evolução para um modelo de negócios moderno e único no mercado

segurador brasileiro.



Mineiro de Belo Horizonte, Federman possui 18 anos de atuação destacada nos setores financeiro e de seguros. Em sua trajetória, desempenhou papéis estratégicos em grandes empresas, como Itaú Unibanco, ACE e Chubb Seguros, nas quais liderou equipes comerciais em âmbito nacional, estruturou operações regionais e implementou estratégias inovadoras de expansão e gestão de canais de distribuição complexos

Federman é graduado com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV), pós-graduado em Gestão de Marketing pela Fundação Dom Cabral, e possui experiência acadêmica e profissional internacional nos EUA, onde aprofundou seus conhecimentos em finanças corporativas e liderança estratégica.



Transformação e expansão nacional

Sob a liderança de Federman, o Grupo Exalt implementará um plano de expansão e reposicionamento no mercado brasileiro. O objetivo é consolidar sua atuação nacionalmente, reforçar a inovação e a inteligência de mercado, aprimorar processos internos e fortalecer parcerias estratégicas com corretores e seguradoras parceiras.



“É uma grande responsabilidade e uma oportunidade única liderar o Grupo Exalt neste momento estratégico. Nosso foco será promover uma transformação real, expandindo nossa presença em todo o país e estabelecendo um modelo de negócios inovador e eficiente. Vamos impulsionar o desenvolvimento dos nossos corretores e fortalecer as parcerias com seguradoras, gerando valor real para todos”, afirma Alexandre Federman.



Compromisso com a inovação e parcerias

Com a chegada de Federman, o Grupo Exalt reafirma seu compromisso com a excelência e a liderança no mercado segurador nacional. O grupo pretende implementar um modelo de negócios colaborativo e ágil, com benefícios diretos para seus corretores associados e parceiros, posicionando-se como referência de inovação no setor. O Grupo Exalt está preparado para iniciar uma nova era de crescimento e sucesso, consolidando-se ainda mais como um dos principais protagonistas do mercado de seguros no Brasil.