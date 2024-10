No mês do corretor de seguros, o Sincor-SP está liberando as inscrições para o Conec 2025 aos associados de todos os Sincors do país, com mais de 20% de desconto. De R$ 1.280, o investimento sai por R$ 996, que pode ser parcelado no cartão de crédito em até 12x de R$ 83. Para fazer a inscrição, clique aqui.

O tema desta nova edição é “SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”. Os profissionais vão acompanhar 20 palestras simultâneas sobre inovações do setor, uso de Inteligência Artificial nos processos e atendimentos, além de oportunidades em produtos.

“O mercado de seguros está passando por uma grande transformação tecnológica e precisamos acompanhar essas atualizações. Por isso, a proposta deste Conec é apresentar essas mudanças, mas demonstrar que sem a presença humana do corretor de seguros não é possível atender adequadamente a sociedade. A IA chegou para ajudar, mas de maneira nenhuma substitui as relações humanas de confiança”, declara o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

A promoção fica no ar até o dia 31 de outubro de 2024, exclusivamente para corretores de seguros associados aos Sincors do Brasil.

A 20ª edição do Conec vai acontecer de 25 a 27 de setembro de 2025, no Distrito Anhembi, em São Paulo. “Durante muitos anos o congresso aconteceu lá e, agora que o ambiente passou por uma grande reforma e modernização, estamos retornando”, completa o presidente.

Além das palestras, o Conec conta com a Exposeg, a maior feira de negócios do mercado de seguros, envolvendo os principais players, além de oferecer grandes shows e entretenimentos, premiações, alimentação, ações sociais, entre outras vantagens.

Exibido desde 1982, o Conec é uma realização do Sincor-SP, que se consolidou como um dos maiores eventos de corretores de seguros do Brasil. O congresso é reconhecido por sua abrangente grade de palestras e debates, voltada à discussão de questões relevantes ao setor de seguros.