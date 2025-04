Mevo anuncia aquisição da startup Receita Digital

A Mevo, healthtech brasileira especializada em prescrições digitais, anuncia a aquisição da Receita Digital, pioneira no segmento de prescrição eletrônica. Com essa incorporação, a Mevo, que já é a principal plataforma de prescrição dos maiores hospitais do país, reforça a estratégia em se aproximar e ampliar sua base de profissionais prescritores.

A Receita Digital foi fundada em 2017 por Ihvi Aidukaitis e agora se integra à equipe da Mevo. “Nos últimos 8 anos meu sonho com a Receita Digital foi tornar fácil e viável o acesso e continuidade ao tratamento para pacientes, médicos e dentistas. Fazer esta aliança com a Mevo é tornar este sonho realidade. Vamos oferecer aos nossos clientes a melhor experiência, com uma tecnologia de ponta, em uma das healthtechs mais sólidas e bem sucedidas do Brasil”, afirma Aidukaitis.

A Mevo possui integração com mais de 700 unidades de instituições de saúde no Brasil. Para os profissionais, a plataforma se destaca com o aplicativo para celular (Android/iOS), que permite emitir múltiplos documentos de saúde de uma só vez e criar modelos e protocolos de qualquer lugar. A solução conta com funcionalidades que trazem segurança na hora de prescrever, como bancos de dados medicamentos e exames, integrados a ferramentas de suporte à decisão clínica, com alertas de alergia e interação medicamentosa.

A plataforma também permite o envio gratuito dos documentos para o paciente via WhatsApp, garantindo mais praticidade no atendimento. Já os pacientes utilizam suas receitas nas farmácias de sua preferência e também contam com a opção de comprar online no próprio marketplace da Mevo e os medicamentos são entregues em até 1 hora.

“Estamos muito felizes, porque esta aquisição é mais um passo na nossa jornada para eliminar documentos em papel na saúde, aproximar prescritores e pacientes e transformar a experiência de acesso ao tratamento. Mais profissionais de saúde terão na palma da mão as ferramentas certas para garantir o melhor cuidado para o paciente” afirma Pedro Dias, CEO da Mevo.

A estratégia de expansão e fortalecimento de mercado tem sido potencializada desde 2024, quando a Mevo registrou a maior captação série B do ano no setor de healthtechs, com o aporte de R$ 140 milhões que contou com a participação de investidores como Matrix, Prosus Ventures, Jefferson River Capital, Floating Point.