Troféu Pinhão de Ouro 2024 acontece neste mês

O Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil) se prepara para a 20ª edição do Troféu Pinhão de Ouro, premiação do setor de seguros e benefícios. O evento, que acontecerá no dia 30 de outubro de 2024, no tradicional Castelo do Batel, em Curitiba, irá reconhecer os grandes destaques do mercado, celebrando empresas e profissionais que se destacaram ao longo do último ano.

A edição deste ano traz a continuidade das categorias já conhecidas, como Seguradora/Operadora do Ano, Profissional do Ano e Corretora do Ano, abrangendo áreas como Vida, Previdência, Saúde, Dental e Benefícios, além de prêmios para Assessoria em Seguros e Administradora de Benefícios.

Cerimônia de 2023 também teve o Troféu Pinhão do Bem que arrecada fundos para causas sociais

As categorias multirriscos (demais ramos), introduzidas na edição de 2023, também seguem presentes, evidenciando o compromisso do ISB Brasil em expandir sua atuação e fomentar a cultura de seguros de maneira mais ampla e inclusiva.

O processo de pesquisa, conduzido por empresa independente, busca garantir credibilidade ao evento, seguindo metodologia científica, respeitando o regulamento (que se encontra no site do ISB Brasil para consulta), critérios de elegibilidade e a Lei Geral de Proteção de Dados.

Outro destaque aguardado desta edição é o tradicional Troféu Pinhão do Bem, que busca arrecadar fundos para causas sociais. A ação promete mobilizar os presentes em prol de iniciativas filantrópicas, reforçando a importância da solidariedade no setor.

O segundo lote de convites está disponível e podem ser adquiridos através dos canais de comunicação do ISB Brasil:

– Celular/Whatsapp: 41 99283-5927

– E-mail: contato@isbbrasil.org.br