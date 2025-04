CORPe e Blue Saúde lançam novo plano em BH

A CORPe Saúde e a operadora Blue Saúde anunciam a ampliação de sua parceria estratégica com o lançamento do produto adesão nacional na cidade de Belo Horizonte (MG). A oportunidade foi apresentada a mais de 300 corretores da capital mineira em evento realizado nesta quinta-feira, 24 de abril, no Espaço Vila da Serra

A iniciativa tem como foco ampliar o acesso à saúde suplementar por meio de soluções inovadoras, acessíveis e personalizadas. A Blue é uma health tech que disponibiliza acesso a uma ampla gama de serviços médicos, tudo em uma plataforma tecnológica intuitiva, com destaque para o uso de inteligência artificial, dispositivos de monitoramento remoto e aplicativo próprio.

A operação une a excelência tecnológica e a valorização do corretor pela Blue Saúde à expertise comercial da CORPe Saúde, que oferece suporte ágil ao canal de distribuição, atendimento nacional e estratégias voltadas ao crescimento responsável e sustentável.

“Estamos unindo tecnologia de forma complementar à atuação das pessoas. Por isso, tão importante quanto a personalização do atendimento ao beneficiário é o relacionamento e valorização ao corretor”, afirma o presidente da Blue Saúde, Lourival Araújo.

“Estamos cumprindo o compromisso de entregar o lançamento do produto, exatamente um mês após nossa chegada na praça, colocando em prática tudo que foi ouvido em nossas reuniões e apresentações com os corretores, em busca de fazermos história no produto Adesão e no PME”, ratifica Fernando Fernandes, Head Comercial da Blue.

A CORPe já atua em parceria com a Blue nas cidades de Aracaju (SE), Recife (PE), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Para o presidente da CORPe, Dirceu Canal, é uma satisfação levar os produtos da Blue, a primeira health tech do Brasil com cobertura de atendimento nacional, a mais localidades.

“Estamos ávidos em levar ao mercado mineiro uma oferta diferenciada, unindo inovação e atendimento humanizado para gerar valor aos nossos clientes e parceiros”, declara. É grande oportunidade para corretores e clientes o acesso a uma operadora de planos de saúde com foco em personalização e tecnologia, por isso o momento é de grande otimismo também para Claudio Pardal, diretor Executivo Nacional da CORPe.

“Temos acompanhado o exponencial crescimento da Blue e contribuído ativamente para isso. A entrada em Belo Horizonte com o produto nacional, campanhas agressivas e trabalho próximo é um passo importante nessa jornada, e estamos preparados para fazer a diferença neste mercado tão gigante”, reforça.

O superintendente Comercial São Paulo, Minas Gerais e Brasília da CORPe Saúde, Alexandre Coelho, está feliz e motivado em dar sequência à parceria e crescimento em conjunto. “Assim como nas outras praças, nos sentimos honrados em representar a Blue em Minas Gerais e temos uma certeza de grandes negócios, de levar saúde de qualidade com uma empresa humana e tecnológica como a Blue”, conclui. Os novos planos adesão nacional Blue Saúde, com distribuição da CORPe, já estão disponíveis na cidade de Belo Horizonte.