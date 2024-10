Assistências no seguro de vida oferecem proteção ao consumidor

As assistências são serviços adicionais incluídos em um contrato de seguro de vida que vão além das coberturas tradicionais, oferecendo uma variedade de benefícios. Essas assistências têm como objetivo facilitar o dia a dia em diversas situações e proporcionar uma proteção ainda mais abrangente ao segurado. Na Omint Seguros, o produto que oferece esse tipo de serviço é o Omint Ideal. Ele inclui todas as coberturas tradicionais, como morte, invalidez e doenças graves, com capitais segurados que podem chegar a até R$ 5 milhões.

Uma pesquisa realizada pela Bain&Company revela que os clientes que utilizam os serviços de assistência demonstram uma satisfação significativamente maior em comparação àqueles que não os utilizam. “Isso ocorre porque essas assistências não apenas facilitam a rotina do segurado, mas também concretizam o valor do produto ao oferecer benefícios que vão além das coberturas contratadas”, explica José Luiz Florippes, diretor de vendas de seguros da Omint Seguros.

O executivo afirma ainda que os jovens em formação acadêmica e início de suas carreiras são os que mais contratam essa opção de seguro porque valorizam a combinação desses benefícios e facilidades. Além de aproximar o cliente do seguro de vida contratado, as assistências ajudam a controlar os gastos ao oferecer serviços gratuitos aos segurados. Elas também proporcionam tranquilidade e conveniência em emergências. “Na Omint, as assistências mais solicitadas são as relacionadas a serviços para pets, que abrangem cães e gatos, e a assistência residencial”, completa Florippes.

Opções de assistências

O Omint Ideal oferece seis opções de assistência gratuitas, que são inseridas automaticamente na contratação deste seguro de vida. São elas: