“Sou Segura Summit” edição de 2025 será transformadora

A edição 2025 do “Sou Segura Summit”, marcada para os dias 24 e 25 de junho, será um evento impulsionador de lideranças femininas do mundo corporativo. Na prática, um movimento gigante feito por e para mulheres seguras, líderes e transformadoras.

Organizado pela Sou Segura, o encontro reunirá vozes de diversas lideranças com o objetivo de inspirar e equipar mulheres para que todas possam chegar ao topo.

A meta é ampliar as perspectivas da mentalidade empresarial, propagando a voz de mulheres que chegaram a cargos de comando e que compartilharão suas trajetórias e as oportunidades que as conduziram até lá.

Na plateia ou na plenária estarão mulheres plurais, que têm como propósito abrir caminhos para que outras cheguem aonde sonham.

O evento irá contar com o apoio de empresas que acreditam na equidade de gênero e no desenvolvimento da mulher na sociedade e no mercado de trabalho.

Serão dois dias de aprendizado, com palestras, workshops e networking, onde vamos explorar temas como estratégias de carreira, liderança feminina e muito mais.

As participantes do “Sou Segura Summit” terão uma experiência imersiva com palestras impactantes; workshops que fortalecem a carreira; networking que abre portas; e espaços de escuta, inclusão e protagonismo feminino.