CONEC 2023: Sincor-SP deve servir como um hub para o corretor de seguros

EXCLUSIVO – Na manhã deste sábado (07), o presidente do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo), Boris Ber, e o diretor de Operações da entidade, Márcio Pires, participaram de uma coletiva de imprensa para comentar sobre o CONEC 2023 e os resultados do evento.

Segundo Ber, a organização para o Congresso começou há 19 meses atrás e contou com uma equipe interna, que ficou responsável por cuidar de todos os detalhes. ”Após cinco anos da última edição, queríamos que as pessoas voltassem a gostar do CONEC. Tivemos uma parceria com a Fenacor, cujo nosso principal objetivo era trazer algo diferente de tudo o que já apresentamos, mas mantendo a qualidade da feira”.

O presidente do Sincor-SP afirmou que, para atender às demandas do mercado, a entidade conversou com as áreas Comercial e Marketing das empresas que apoiarão o evento. ”Se quisermos que o seguro chegue em mais pessoas, é preciso que estejamos abertos ao diálogo. Como uma associação representativa da categoria, o Sindicato deve atuar como um hub de possibilidades para os corretores de seguros. O corretor que veio para o CONEC 2023 precisa ir embora com a sensação de que valeu a pena”.

Pires falou sobre a movimentação da economia local que o congresso proporcionou. De acordo com ele, foram contratados 1196 montadores, 800 trabalhadores para a praça de alimentação e 1700 funcionários para atender as pessoas nos stands das empresas. ”O prefeito nos questionou sobre o quanto o CONEC 2023 gerou em tributação, empregos e tantas coisas boas para São Paulo. Isso demonstra a relevância do nosso setor para o Governo, dando a oportunidade de atuarmos em conjunto para a expansão do segmento”.

Ber ainda reforçou que todas as regionais do Sincor-SP foram chamadas para participar do congresso como convidadas. ”Isso demonstra que nós investimos na valorização da nossa própria equipe, ajudando no desenvolvimento profissional de todos os envolvidos na entidade. Nosso papel é dar autonomia para os nossos diretores, o que aumenta a possibilidade deles terem um apoio para tocarem os próprios negócios e consigam se dedicar mais ao Sindicato”.

Questionado sobre a promoção da diversidade no Sincor-SP, Ber disse que foi feita uma movimentação nas diretorias das regionais e entraram novas cinco mulheres no comando. ”O Sindicato tem mais colaboradoras do que colaboradores. Além de fomentar a igualdade de gênero na entidade e no mercado de seguros geral, queremos atrair mais associados jovens, pois isso gera a oportunidade de renovar o setor”.

Nicole Fraga

Revista Apólice